Le migliori altcoin da comprare quando il mercato crolla

Negli ultimi giorni il mercato delle crypto ha offerto poche opportunità di speculazione, considerando che i principali crypto asset hanno sottoperformato.

Pertanto, molti esperti stanno valutando degli investimenti alternativi per far fronte a questa situazione del crypto market, individuando nelle altcoin in prevendita una buona fonte alternativa di guadagno.

Di seguito sono elencate le migliori opportunità del momento.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Shiba Shootout, una meme coin ambientata nel selvaggio West digitale, vede il leggendario Marshal Shiba a capo di una comunità chiamata Shiba Sharpshooters, che si riunisce nell’insediamento virtuale di Shiba Gulch.

Questo mondo virtuale offre un’esperienza unica, dove gli utenti possono partecipare a battaglie crittografiche, note come Shiba Showdown, per dimostrare la supremazia di SHIBASHOOT.

Oltre all’aspetto ludico, Shiba Shootout integra meccaniche di Play-to-Earn (P2E), come le Lotterie del lazo fortunato e i Posse Rewards, che incentivano l’uso dei token SHIBASHOOT per ottenere premi.

In aggiunta, la tokenomics del progetto prevede una significativa allocazione per la prevendita e lo staking, con un sistema di ricompense dinamiche che attualmente offre ritorni del 1883%. Un aspetto distintivo è il “Picchettamento di cactus”, dove i token in staking fanno crescere visivamente un cactus digitale, aumentando le ricompense.

Questo approccio innovativo rende Shiba Shootout un progetto interessante per investitori e appassionati di criptovalute, considerando anche che il token SHIBASHOOT è disponibile ad un prezzo di soli $ 0,0195.

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge è un gioco P2E innovativo che combina elementi di simulazione di vita in stile Tamagotchi con generi classici come platform e sparatutto.

In particolare, i giocatori devono prendersi cura di un cucciolo di Doge, nutrendolo e mantenendo alto il suo umore attraverso una serie di mini-giochi, che offrono un'esperienza di gioco divertente e coinvolgente. La cura del Doge è essenziale per ottenere ricompense in token nativi PLAY, utilizzabili per attività on-chain o per acquistare potenziamenti nel gioco.

Disponibile su dispositivi iOS e Android, PlayDoge si distingue per la sua grafica in pixel-art ad alta definizione, uno stile retrò che ha attirato moltissimi utenti, tra cui diversi influencer crypto:



Inoltre, gli sviluppatori hanno previsto anche una classifica per premiare i giocatori più abili con ulteriori token PLAY.

La presale del gioco ha raccolto oltre 5 milioni di dollari, con il token PLAY venduto a 0,00516 dollari. I token acquistati in presale possono essere messi in staking, consentendo ai possessori di ottenere ricompense passive basate sull’APY.



WienerAI (WAI)

WienerAI è un progetto che integra il token nativo WAI con un avanzato trading bot IA. Durante la presale, il progetto ha raccolto oltre 7 milioni di dollari, con il token WAI venduto a 0,000726 dollari.

I possessori di WAI avranno accesso gratuito al trading bot, che presenta un'interfaccia intuitiva per principianti e fornisce risposte dettagliate sulle criptovalute, gli asset e il loro valore.

In particolare, il bot utilizza algoritmi IA predittivi per fare previsioni sui valori futuri dei token e suggerisce su quali DEX acquistare gli asset, competendo con i bot MEV per ottenere i migliori prezzi.

In aggiunta, il token WAI può essere messo in staking già dalla presale, consentendo di guadagnare ricompense passive basate sull'APY e sullo staking pool per un periodo di due anni.

Il lancio del WAI e del trading bot è previsto al termine della presale, con gli analisti che ipotizzano una crescita del valore del token fino a 100x, spinta dall'interesse verso i trading bot IA e dalla crescita di Ethereum.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “ Previsioni WienerAI ”.

eTukTuk (TUK)

Il progetto eTukTuk si concentra sull'energia rinnovabile per affrontare i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale, in risposta ai danni economici significativi, stimati a 41 miliardi di dollari, causati da eventi meteorologici estremi.

Per sensibilizzare il pubblico sulle sfide ambientali, eTukTuk ha lanciato un gioco play-to-earn ispirato a Crazy Taxi, disponibile su Android e iOS.

I giocatori possono gareggiare con eTukTuk nelle strade dello Sri Lanka, sbloccando nuove città e potenziamenti per i veicoli, guadagnando token aggiuntivi. Gli investitori possono depositare i loro TUK per ottenere un reddito passivo, con un APY attuale di oltre l'80%.

Oltre ai giochi, eTukTuk mira a promuovere i veicoli elettrici nei paesi in via di sviluppo come lo Sri Lanka, installando stazioni di ricarica in aree remote per rendere gli eTukTuk competitivi con i tuk tuk tradizionali. Il progetto prevede anche il lancio di Veicoli a Emissioni Zero (ZEV), offrendo una soluzione più economica e sostenibile.



99Bitcoins (99BTC)

Il progetto 99Bitcoins ha introdotto un sistema innovativo di Learn-To-Earn, trasformando l'educazione sulle criptovalute in un'opportunità di guadagno. Originariamente concepito per l'acquisto di Bitcoin tramite PayPal, 99Bitcoins si è evoluto in una piattaforma educativa completa.

Recentemente, ha lanciato la prevendita del suo token nativo, 99BTC, raccogliendo 2,3 milioni di dollari. Gli utenti possono guadagnare 99BTC partecipando a corsi, webinar e quiz online, utilizzando poi i token per segnali di trading, contenuti premium ed eventi esclusivi.

In particolare, la distribuzione dei token include il 10,50% per la prevendita, il 27,50% per i fondi del progetto, il 17% per le ricompense della community, il 23% per il marketing, l'8% per la liquidità e il 14% per lo staking con un APY del 706%.



Inoltre, 99Bitcoins ha anche organizzato un airdrop di 99.000 token per i membri attivi della community. I piani futuri prevedono il listing su DEX, il lancio della versione beta della piattaforma Learn-To-Earn e il bridging del token 99BTC dalla rete Ethereum a quella di Bitcoin entro la fine del 2024, migliorando l'accesso ai mercati NFT.

