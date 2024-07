Cuneo aspetta "Zoé in città" organizzando l'AperiCirco

In attesa della V Edizione di Zoé in Città, che aprirà ufficialmente il 19 luglio al Parco Fluviale di Cuneo fino al 4 agosto, Open Baladin Cuneo ospita una serata di anteprima. Sabato 13 luglio alle 19 le performance di alcuni artisti dell’entourage della compagnia Circo Zoé accompagneranno l’aperitivo sulla bellissima Piazza Ex Foro Boario. Un “apericirco” che vede la partecipazione di quattro artisti specializzati in discipline diverse: Maria Reis al trapezio danza, Rachele Grassi al cerchio aereo, Federico Ceragioli alla Roue Cyr, Rio Ballerani ai tessuti aerei.



In occasione dell’evento sarà presente lo staff di Zoé in città che distribuirà in anteprima il libretto con il programma completo dell'edizione 2024, che porta con sé l’headline “Libere traiettorie”. Il festival è infatti, fin dalla sua nascita, attraversato da molteplici traiettorie: individuali, personali, ma anche collettive, sociali. Traiettorie creative e artistiche, libere nei pensieri e nelle azioni, libere perché hanno partenze e arrivi non definiti, esiti casuali di interazioni, desideri, partecipazioni.



La V edizione del festival rinnova così la volontà di attraversare linguaggi e forme diverse di comunicazione. La poetica di ogni compagnia o artista dialoga con le altre attraverso l’unicità di ogni proposta. La parola, la musica, il gesto acrobatico o danzato, attraversano con intimità o ironia i grandi temi d’attualità, esistenziali, personali o con momenti conviviali per condurre il pubblico nella varietà degli sguardi sul mondo contemporaneo.



Tre settimane di spettacoli di circo contemporaneo, danza, teatro, concerti, cinema, incontri e dj set, corsi di discipline circensi per adulti e bambini, workshop su tematiche sociali. Uno spazio che promuove l’interesse verso l’alterità, l’educazione, l’arte, la bellezza, la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. Una piazza dove incontrarsi e ritrovarsi, in tempi in cui gli spazi pubblici sembrano svanire sempre più, sostituti da spazi privati o digitali pensati per il consumo, ma che non potranno mai rispondere ai bisogni personali e sociali di tutti e tutte.



Un laboratorio creativo dove si coltiva un profondo legame tra arte e società. Sono tante le collaborazioni con enti sociali del territorio ed è importante la presenza di volontari nell’organizzazione del festival: tra questi vi sono persone migranti, diversamente abili in percorsi di semi autonomia, giovani in percorsi di "messa alla prova" o a rischio di esecuzione penale. Zoé in città diventa così uno spazio in cui coltivare coesione sociale, facilitare la conoscenza di professioni nel mondo della cultura e fornire possibilità di inserimento lavorativo.



Al centro del festival è lo chapiteau della compagnia Circo Zoé, che nasce in Francia nel 2012 e da allora gira il mondo unendo la passione per il circo contemporaneo, la musica e le avventure. Oggi riunisce una ventina di artisti internazionali.



Zoé in Città ha preso forma per la prima volta nell′ agosto 2020 al Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, in piena pandemia, da un incontro di Circo Zoé con alcuni protagonisti della vita sociale e culturale cuneese. Da lì è nato nel 2022 Zaratan, un naturale approdo di più di due anni di collaborazioni. Realtà sociale incarnata nel territorio e capace di promuovere prodotti ed eventi culturali, sociali e artistici nel corso di tutto l′anno, Zaratan ha scelto la struttura di un collettivo, dove la direzione artistica è condivisa e partecipata e le persone che la compongono, con le loro peculiarità ed esperienze, rivestono un ruolo fondamentale.



A Zoé in città sarà possibile avere bevande e cibo in collaborazione con produttori, birrifici e viticoltori locali, al fine di promuovere un consumo etico e sostenibile a km 0.



La biglietterià è già attiva. Per accedere al programma completo in formato digitale, vi invitiamo a visitare il sito www.zoeincitta.it e a seguire le pagine social (FB e IG Zoé in città).