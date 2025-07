Le ultime lettere dal fronte di Adriano Lobetti Bodoni, discendente del grande tipografo saluzzese

Prosegue il tour estivo dedicato alla figura di Adriano Lobetti Bodoni, della famiglia di tipografi, discendente dell' illustre saluzzese Giambattista Bodoni e antenato della italo-canadese Diana Miklos Priotti , che ha riportato in un libro, in edizione bilingue, le ultime lettere dal fronte del suo avo morto eroicamente in difesa dell'amata Italia, ferito al petto e al capo, sul Monte Rotheck, 4 agosto 1915.

L'autrice sarà ospite, in dialogo con Angela Delgrosso per presentare il libro: questa sera venerdì 25 luglio alle 21, a Saluzzo, presso Villa Belvedere Radicati ( via San Berbardino 17) e domani sabato 26 luglio alle 17, a Venasca, presso la Biblioteca civica.