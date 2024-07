Piozzo: il Baladin Open Garden celebra il compleanno con il concorso "Una Birra per l'Estate"

Dal 12 luglio, al Baladin Open Garden di Piozzo, prenderanno il via tre giorni di musica e passione per la birra artigianale per festeggiare il compleanno di Baladin.



Al centro la birra artigianale, prodotta a Piozzo da Teo Musso dal 1996. Una grande festa per i 38 anni di inizio del cammino Baladin, iniziato nel piccolo pub al centro del paese nel 1986. Si potranno assaggiare un’ampia gamma della produzione piozzese con chicche assolute e una birra inedita: la Open 2024, creata insieme al campione italiano di homebrewing 2023, Americo Morelli.



Questo fine settimana dedicato alla birra viva, vedrà presenti 17 differenti birre alla spina tra cui una novità assoluta, la Baladin Open 2024, una American Pale Ale caratterizzata dall’utilizzo, in ricetta, di fieno locale.



La giornata conclusiva, domenica 14 luglio, sarà dedicata agli amanti della birra e ai tanti appassionati di produzione di birra casalinga. Prende il nome di Una Birra per L’Estate e ospiterà la tappa estiva del campionato italiano di homebrewing organizzato dall’associazione Movimento Birrario Italiano. A giudicare le circa 100 birre in concorso, ci sarà una giuria di esperti provenienti da tutta Italia.



Le porte del Baladin Open Garden apriranno alle 18 (domenica dalle 10:30).



Per l’occasione, le visite al Birrificio verranno effettuate durante l’intera giornata con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 17.



Si potrà prenotare la visita (fino ad esaurimento disponibilità) direttamente al Garden.