A Bra la seconda edizione di "Master Senior" dedicato ai musicisti delle bande musicali over 30

A due anni di distanza, Anbima Cuneo organizza, in collaborazione con la Banda musicale “G. Verdi” di Bra e con il patrocinio del Comune di Bra, la seconda edizione di “Master Senior”.

L’evento si terrà il 13 e 14 luglio 2024 presso l’Auditorium “Giovanni Arpino” (g.c.) a Bra. Si tratta in sintesi di uno stage di musica di insieme rivolto agli over 30 anni provenienti della bande musicali per la maggior parte della provincia di Cuneo, con lo scopo di far vivere una esperienza comune e di accrescere le proprie conoscenze musicali a beneficio delle bande di appartenenza.

Quest’anno la formazione Master Senior sarà seguita dal M° Maurizio Managò, navigato direttore di bande musicali (in allegato foto e curriculum).

Il programma prevede due giorni di musica di insieme rivolto agli iscritti e un momento pubblico con un concerto finale che si terrà sempre presso l’Auditorium Arpino Domenica 14 luglio alle ore 18.00. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.