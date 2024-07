Attraverso ciclopedonale sul Gesso tra Cuneo e Mellana: il 21 luglio un incontro pubblico

Il "COMITATO PER IL RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO STORICO CUNEO - BOVES", conosciuto anche come “Comitato pedancola”, intende fare il punto sulla volontà delle Amministrazioni pubbliche di cercare le risorse economiche necessarie per un attraversamento ciclopedonale sul torrente Gesso, nella zona tra il santuario della Madonna degli Angeli di Cuneo e la frazione Mellana di Boves.

Ormai da anni, nell’attesa di una struttura definitiva, viene realizzato un guado temporaneo che solitamente è reso agibile solo a fine luglio. L’intervento, realizzato nel rispetto delle indicazioni della Regione Piemonte che lo ha autorizzato, ha dei costi contenuti, ma può resistere alla forza dell’acqua solo per pochi mesi all’anno, quando il Torrente ha la minore portata d’acqua.

È evidente a tutti che questa soluzione non risponde alle esigenze dei cittadini.

La zona è molto frequentata in ogni stagione, specialmente da pedoni e ciclisti, e il collegamento risulta strategico per la rete dei percorsi ciclo-naturalistici del Parco Fluviale Gesso e Stura, per questo è necessaria una infrastruttura stabile, adeguata e fruibile tutto l’anno.

Gli Amministratori pubblici, ai quali questo Comitato si è rivolto negli anni, riconoscono da sempre la necessità di ripristinare, con una infrastruttura stabile, questo antico e al tempo stesso attualissimo attraversamento sul Torrente. Purtroppo, dopo molti anni, ancora non si vedono azioni concrete in tal senso!

Il Comune di Cuneo ha già nel cassetto gli studi di diverse soluzioni progettuali alcune delle quali predisposte grazie anche al lavoro offerto da Tecnici che condividono e sostengono il nostro Comitato, ma per la loro realizzazione occorrono risorse economiche importanti che sembrano difficili da trovare.

Per questo, nei mesi scorsi, si è cercata la soluzione di un guado permanente, decisamente più economico dei ponti, ma che non ha ottenuto l’approvazione degli Enti preposti.

Al momento pare quindi che possa essere autorizzato solo un attraversamento a ponte che può essere di diverse tipologie, ma in ogni caso più costoso.

La difficoltà principale per la realizzazione di un ponte resta (ancora una volta) quella economica, ma non è del tutto evidente quanto le Amministrazioni competenti si siano prodigate per trovare le risorse finanziarie, anche se nel recente passato la possibilità di reperire fondi sarebbe stata meno difficile.

Dalle notizie che abbiamo, si potrebbe quindi pensare che in realtà manchi ancora la volontà politica, probabilmente perché chi deve decidere sottovaluta il reale interesse pubblico per questo collegamento.

Il viavai di persone che transitano per la Mellana nei periodi di apertura del guado provvisorio dimostra però il grande interesse per questo attraversamento.

L’argomento sarà trattato in un incontro pubblico domenica 21 luglio a Mellana, con inizio alle ore 11,15. Saranno presenti Patrizia Manassero sindaca di Cuneo, Matteo Ravera sindaco di Boves, Luca Robaldo presidente della Provincia di Cuneo e sarà quindi l’occasione per tutti di dare un segno dell’interesse pubblico per questa infrastruttura e conoscere le reali intenzioni degli Amministratori.