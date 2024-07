Lavori sulla rete idrica a Dronero: fornitura sospesa martedì 16 luglio

Martedì 16 luglio dalle ore 8 alle ore 18 presunte, verranno eseguite delle lavorazioni sulla rete idrica in viale Sarrea, nel Comune di Dronero, per la messa in funzione di una nuova condotta idrica in sostituzione dell’esistente, obsoleta e soggetta a perdite; per eseguire tali lavorazioni, verrà sospesa la fornitura dell’acqua potabile nella fascia oraria sopra indicata.

Essi comporteranno la totale mancanza d’acqua nelle seguenti zone:

COMUNE DI DRONERO

Strada Valle Maira (viale Sarrea) dall’incrocio con via Chersogno, a valle verso il concentrico Dronero e strade limitrofe;

tutto il concentrico di Dronero sino ai ponti sul torrente Maira;

Via Picco Chiotti e via Picco Santa Maria;

Via Blanchi di Roascio e vie limitrofe;

Via Fucine, via Cariolo e via Paschero;

Frazioni Pratavecchia e Pratagiovane;

Frazione Monastero.

COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO

Borgata Rella.

Si avvisa che – al ripristino del servizio – per un breve periodo l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.

Auspicando che l’intervento possa procedere senza complicazioni, Acda si scusa per i possibili disagi.