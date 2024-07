Polemiche a Roburent per la rimozione della porta da calcio al parco degli Odassi

Ha innescato numerose lamentele tra i turisti lo spostamento di una porta da calcio e una rete da pallavolo, prima collocate nel parco degli Odassi.

Alcune famiglie di villeggianti hanno contattato la nostra redazione per segnalare la vicenda: "Da sempre veniamo a trascorrere il periodo estivo a Roburent e i nostri figli, come quelli di altre famiglie di Savona e Genova, passano tutto l'inverno a sentirsi per organizzare le partite di calcio insieme. Purtroppo, quest'anno, si sono trovati senza rete e senza porta. Un fatto che ci lascia amareggiati perché era un modo per farli stare tutti insieme, all'aria aperta e soprattutto per loro era una tradizione".

Contattato dalla nostra redazione il sindaco Emiliano Negro chiarisce: "La porta è stata spostata presso l'area sportiva, mentre il parco degli Odassi è stato oggetto di pulizia e sfalcio del verde, in modo che possa essere un luogo piacevole, sicuro e fruibile anche da famiglie con bambini in carrozzina".

Nessuna segnalazione ufficiale - fanno sapere dal Comune - è pervenuta in merito alla vicenda. Il primo cittadino rimane disponibile a un dialogo diretto con chiunque abbia segnalazioni.