Matteo Romano e Roberto Bella incontrano i ragazzi per il terzo appuntamento del progetto “La generazione delle idee”

Giovedì 18 luglio alle ore 21,30 a Dronero presso la terrazza di Via IV Novembre, il cantautore Matteo Romano e il musicista Roberto Bella dialogheranno con i ragazzi in un incontro gratuito e aperto a tutti dal titolo “La nuova era della musica attraverso i social”. È la terza tappa della rassegna “Oltre la Musica”, un format ideato dal gruppo di giovani che hanno preso parte al progetto “La Generazione delle Idee”, promosso a partire dal 2023 dalla Fondazione CRC. La serata del 18 luglio, organizzata in collaborazione con Collisioni e Dfactory del Comune di Dronero − progetto sostenuto da Fondazione CRC nell’ambito del Bando Spazio Giovani e co-gestito da noau | officina culturale e cooperativa Momo − sarà suddivisa in due momenti: alle 21,30 Matteo Romano e Roberto Bella dialogheranno con i ragazzi e le ragazze de “La Generazione delle Idee” sul ruolo dei social nella creazione, promozione e diffusione della musica nella società contemporanea, riflettendo sulla continua evoluzione in corso in questo mondo. A seguire, dalle 22,30 la terrazza del Dfactory di Dronero diventerà teatro del dj set di dj Gio Exe per una grande festa nella suggestiva terrazza panoramica del Centro Giovani.

La partecipazione è libera e gratuita, prenotazioni sulla pagina https://fondazionecrc.it/eventi/oltre-la-musica-matteo-romano-dialoga-con-robertobella/

“Con questa terza tappa di “Oltre La Musica” continua l’esplorazione di un mondo che per noi è tanto vicino e importante: le nostre playlist sono piene di musica, ma da dove arriva? Che processi subisce? Come è stata influenzata dai social?” aggiungono i partecipanti al progetto La Generazione delle idee. “Ospitare due artisti come Matteo Romano e Roberto Bella ci offre l’occasione di capire come la musica possa diventare ponte capace di unire esperienze apparentemente molto lontane tra di loro, anche dal punto di vista anagrafico. Un grazie alla Fondazione CRC che ci ha offerto la possibilità di dare continuità al progetto come lo avevamo immaginato dopo la prima tappa di Alba con Pietro Morello”.

BIO MATTEO ROMANO

Matteo Romano nasce a Cuneo il 20 Marzo 2002. Mostra precocemente il suo talento musicale iniziando lo studio di percussioni e chitarra. A partire dalle medie nasce la sua passione per il canto. Curioso e sensibile, Matteo inizia a suonare il pianoforte procedendo così alla stesura di pezzi inediti. Nel 2018 e 2019 prende parte al Concorso di Cuneo Next Talenti vincendo in entrambe le occasioni il premio come miglior interprete. Intanto studia canto a Torino con la rinomata vocal coach Paola Folli. Il suo primo singolo Concedimi raggiunge un successo immediato quando viene postato sulle piattaforme Instagram e TikTok, suscitando un interesse immediato da parte del mondo musicale. Nel 2021 partecipa a Sanremo Giovani classificandosi terzo con il brano Testa e Croce Il che gli permette di prendere parte al festival 2022 con il brano Virale. Ad aprile viene scelto dalla CEI insieme a Blanco per il grande concerto in piazza San Pietro davanti a 80.000 giovani da tutta Italia. Seguono la pubblicazione del singolo Apatico che anticipa la tournée estiva, e di Tramontana prodotto da Zef.

BIO ROBERTO BELLA

Cantante, musicista, autore e compositore, insegnante di canto corale in vari progetti della scuola primaria. Cofondatore e componente del gruppo di musica popolare piemontese ‘Trelilu’. LA GENERAZIONE DELLE IDEE "Oltre la Musica" è il format ideato dai partecipanti al progetto La generazione delle idee: l’obiettivo è promuovere un uso consapevole della musica e del suo potere aggregativo, in linea con la sfida "+Comunità" individuata all’interno del Piano Pluriennale 2021-2024 di Fondazione CRC. La rassegna "Oltre la Musica" è pensata per esplorare il ruolo della musica nella vita quotidiana delle persone: per alcuni degli eventi finora realizzati sono stati scelti gli spazi recuperati e messi a disposizione delle comunità attraverso il bando Spazi Giovani della Fondazione CRC. La tappa di Dronero segue i due primi appuntamenti realizzati ad Alba a marzo, con ospite Pietro Morello, e a Corneliano d’Alba, con ospiti i Blueaters, a maggio. Il progetto La generazione delle idee è promosso dalla Fondazione CRC a partire dal 2023 con l’obiettivo di coinvolgere i giovani della provincia di Cuneo nell’attività dell’ente, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla creazione e all’implementazione di iniziative finalizzate a promuovere l’innovazione e lo sviluppo sostenibile della comunità provinciale.