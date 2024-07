A Govone si è insediata la nuova Giunta

La nuova Amministrazione eletta del Comune di Govone si è insediata giovedì 20 giugno, durante un primo Consiglio comunale molto partecipato dalla popolazione locale.

In questa occasione il sindaco Giampiero Novara ha nominato la nuova Giunta, composta da Roberto Cantamessa (vicesindaco con delega alle associazioni) e Valentina Rosso (assessore alle politiche giovanili).

Il primo cittadino ha poi esposto le principali linee programmatiche di mandato, già presentate nel programma elettorale.

Le azioni si concentreranno innanzitutto sulla creazione di sinergie virtuose tra cultura, turismo e valorizzazione delle attività produttive locali; poi tutela della qualità ambientale come fattore determinante di salute e benessere; infrastrutture accessibili e sicure; spazi per la comunità, riqualificando edifici poco utilizzati di proprietà pubblica per usi collettivi.

Sulla base di queste direzioni di lavoro il gruppo consigliare di maggioranza si è da subito impegnato nell’approfondire i tanti dossier aperti, tra cui quello riguardante l’importante questione del biometano.

In merito a questa specifica tematica, nelle prossime settimane l’amministrazione si propone di chiarire il proprio posizionamento e le azioni che intende intraprendere.