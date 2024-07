Dominio braidese nel campionato master di hockey: la Scuola Inder Singh campione d'Italia Over 40, la Lorenzoni Over 35

La Scuola Hockey Inder Singh si è laureata, per la prima volta nella sua storia, Campione d'Italia nella categoria Over 40M del campionato nazionale Master 2023/24.

La manifestazione si è svolta a Genova lo scorso week end ed ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia.

La città di Bra si è aggiudicata il titolo nella categoria over 40M in virtù del successo della Scuola Hockey Inder Singh e nella over 35F dalla H.F. Lorenzoni.

Premio individuale come Miglior Giocatore Over 40 al "giovane esordiente" di categoria Priyesh Bhana.

In campo si è visto sano agonismo e partite ben giocate da parte di tutte le squadre, a tratti spettacolari ed emozionanti.

Complimenti a tutti i partecipanti, questo è davvero lo spirito giusto! Grazie a tutti i nostri ragazzi che hanno sudato, ma si sono divertiti fuori e dentro il campo, ancora una volta insieme e, alla fine, si sono meritati questo primo bellissimo successo per il Club