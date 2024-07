International Rally Cup 2024: Giordano e Siragusa pronti per il Casentino

La terza prova stagionale dell'I.R.C. International Rally Cup 2024 si svolgerà tra venerdì 12 e sabato 13 luglio nell'entroterra di Arezzo: si tratta del "Rally Internazionale Casentino", gara tutta su asfalto che prevede quasi 105 km di tratti cronometrati suddivisi in otto prove speciali con partenza da Zona Ferrantina ed arrivo a Bibbiena.

Dopo le vittorie di aprile e maggio tra Alba e Bedonia, Matteo Giordano e Manuela Siragusa partono per la Toscana da capoclassifica nel Trofeo 4RM, che affronteranno a bordo della Renault Clio Rally3 della Kimera Racing (con la collaborazione di Tiesse Asti ed Alma Racing), consapevoli che è in arrivo un fine settimana davvero impegnativo.

"Il Casentino è un rally tecnico, veloce, in cui si parte forte con due passaggi in notturna sulla "Rosina" nella serata di venerdì, molto indicativa sui reali valori in gara. Sabato dovremo rimanere attenti al massimo perchè il rally finirà con la prova speciale più dura di tutte, la "Talla" di quasi 30 km, che potrebbe risultare decisiva. Siamo fiduciosi per il risultato finale quanto consapevoli che sarà una gara molto dura anche per il fattore caldo".

Classifica I.R.C. Trofeo 4RM dopo due gare: Giordano 110, Ragnoli 66, Rossi 65, Straffi 43, Lamonato 37, "Dedo" 31, Cagni 26, Cannavò 0.