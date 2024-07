Concorso Nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago, primo premio alla cuneese Elisa De Pandis

Elisa De Pandis ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale “Villa Oliva”. Elisa De Pandis, 14 anni, allieva del Liceo Musicale Bianchi Virginio di Cuneo nella classe della Prof. Vera Anfossi, ha vinto il Primo Premio -punteggio 95/100- al Concorso Nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago (VA). Molto apprezzata la sua esecuzione della Allemanda in re min. di Bach e il concerto per violino e orchestra di Haydn.

Il concorso ha visto la partecipazione di 164 giovani, suddivisi in varie categorie per età e strumento.

La giuria della Sezione Archi presieduta da Daniel Rivera era composta dai maestri Paolo Ardinghi - Violinista, docente di Quartetto presso il Conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca, Antero Arena - Violinista, violista, direttore d'orchestra, docente di violino al Conservatorio di Musica "A.Corelli" di Messina, Giorgio Molteni - Violinista, direttore d'orchestra, direttore didattico della Nuova Scuola di Musica di Cantù (CO), fondatore dell’Orchestra Giovanile “Città di Cantù” e Francesco Mariozzi - Violoncellista, compositore, direttore artistico del Festival delle Città Medievali (Roma e Lazio).