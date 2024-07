"Grazie a tutto il personale della casa di riposo 'Don Serra' di Cervasca per la professionalità e l'umanità"

Gentile direttore,

Con queste poche righe vorrei rivolgere un profondo ringraziamento a tutto il personale della casa di riposo "Don R. Serra" di Cervasca, in modo particolare alla direttrice Luisa Curti e al direttore sanitario Andrea Collino per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l’esempio di umanità così difficile da trovare oggi.

Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione e gratitudine a tutte le infermiere alle Oss, le educatrici e al personale di servizio per l’ottima qualità dell’assistenza ricevuta da mia madre Francesca durante tutta la permanenza nella struttura.

L’esperienza, la capacità professionale, che contraddistinguono il lavoro di tutto lo staff, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di grande rispetto per gli ospiti. Non dimenticherò mai le attenzioni, la cura e l’amore che tutti Voi avete dedicato a mia madre Francesca e che in egual misura dedicate a tutti gli altri ospiti.

Grazie di cuore, con l’augurio che possiate proseguire con successo e soddisfazione il vostro lavoro di assistenza agli anziani.

Cordiali saluti.

Federico Genua