Numerose borse di studio grazie all'Aido e all'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra

Anche per l'anno scolastico 2023/24 da poco concluso, grazie al prezioso supporto della Fondazione CRC, studenti meritevoli nello sport e nello studio della provincia "Granda" potranno ambire ad una delle davvero tante borse di studio (gift card) messe in palio grazie ad un'idea progettuale nata nel 2007 dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra che nel tempo ha visto importanti sviluppi anche grazie alla collaborazione con l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, nello specifico la Sezione Provinciale di Bra ed i Gruppi Intercomunali di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po, di Bra, Langhe e Roero nonchè di Saluzzo, Piasco e Valle Varaita.

Ricco il "montepremi": 13 i riconoscimenti di "primo livello" unitamente ad 8 "menzioni d'onore".

"Da tempo l'attività progettuale svolta da AIDO sulla "Granda" permette di stimolare, informare e sensibilizzare al "dono" ed aver un partener come l'UNVS di Bra realtà benemerita del CONI ed APS evidenzia e dà valenza ancora una volta al ns. motto "+ Sport + Vita" - afferma visibilmente convinto il Presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Enrico Giraudo a cui fa eco Gianfranco Vergnano dirigente dal 2009 del sodalizio braidese - "Siamo fermamente convinti che lavorare con il mondo dello sport e della scuola permetta occasioni ed opportunità per divulgare concetti preziosi al sociale ed alla comunità tutta ed il progetto in essere, giunto alla 18.ma edizione, indubbiamente ha portato nel tempo risultati non di poco conto".

"Il riconoscimento certificato e rilasciato agli uomini dell'UNVS da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito di formatori, l'attività svolta con l'Ufficio Educazione Fisica di Cuneo grazie al lavoro divulgativo della Coordinatrice Marita Giubergia unitamente alla collaborazione con una realtà d'utilità sociale, la sesta in Italia, AIDO, è propedeutica ad importanti e per certi versi indispensabili sinergie che da tempo sono utili a moltiplicare i risultati attesi mirati ad aspetti umani per la crescita degli uomini del domani" conclude il Presidente UNVS Sezione di Bra Giuseppe Gandino".