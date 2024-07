Nella notte a fuoco un camion in transito lungo la Fondovalle

Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Carrù, nelle primissime ore della mattinata di oggi (giovedì 11 luglio).



Coinvolto un camion carico di ferro, in transito lungo la Fondovalle nei pressi del territorio di Clavesana, che per ragioni ancora da determinare ha cominciato a sviluppare delle fiamme. Non si registrano feriti di sorta.



Sul posto le squadre di Mondovì e Dogliani.