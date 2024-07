Operazione "Iron Rod": Monica Ciaburro (FdI) ringrazia le forze dell'ordine

"Voglio complimentarmi con la questura di Cuneo per l'operazione che, coordinata dalla procura di Asti, ha portato ad arrestare tre persone per caporalato. Un fenomeno che deve essere combattuto con ogni mezzo". Dice l'onorevole di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro - commissario della Commissione Agricoltura alla Camera - in merito all'indagine definita "Iron Rod".



"Sapere che questa forma di sfruttamento è presente anche nella mia terra Cuneese non è, purtroppo, una sorpresa ma, se è possibile, fa ancora più male. Sono certa che i produttori che lavorano in maniera onesta, e sono la maggior parte, sapranno reagire al meglio per sopprimere ogni forma di caporalato nelle loro aziende, consapevoli di poter contare su Forze dell'ordine attente e un Governo che ha nella sconfitta di questo tipo di sfruttamento, una delle sue priorità".



"Non c'è un minuto da perdere - prosegue l'onorevole Ciaburro - rispetto ai controlli all'emersione che è prevista da tante normative, addirittura del 1° agosto del 2016 che mai sono state attuate come andava fatto".



"Le assunzioni di 514 nuovi ispettori di Inps e Inail volute dal Governo Meloni - ricorda Ciaburro - aiutano a reprimere, ma noi dobbiamo puntare a cancellare questo fenomeno che scredita uno dei settori più produttivi della nostra Nazione, fiore all'occhiello e risorsa conosciuta in tutto il mondo".



"Inoltre - conclude l'onorevole Ciaburro - mi preme ricordare che la depenalizzazione del reato di somministrazione legale di lavoro, è stata voluta da un governo di centrosinistra qualche anno fa ed è stato il Governo Meloni che lo ha immediatamente voluto reinserire tra le cose che risultano atti criminali e devono essere perseguite anche dal codice penale".