Tennistavolo: il mantese Giacomo Izzo tra i convocati per gli Europei Giovanili

Nuova avventura per il pongista mantese Giacomo Izzo (Milano Sport Tennistavolo) convocato nel Team Nazionale U19, per gli Europei Giovanili che quest'anno si tengono dal 12 al 21 luglio in Svezia, nella città di Malmö.

Dopo la chiusura della scorsa stagione con la vittoria nel campionato a squadre di A2, per Giacomo Izzo arriva il traguardo più ambito con la chiamata in azzurro al più importante evento giovanile continentale.

L'atleta classe 2007 sarà il più giovane della squadra formata da Vallino Costassa Federico, 2005 (Marcozzi Cagliari), Allegranza Giacomo, 2006 (Cus Torino) e Fantoni Matteo, 2006 (Polisportiva Frassati).

Salgono così a tre le sue partecipazioni agli Europei Giovanili dopo Varazdin (Croazia 2021) e Belgrado (Serbia 2022).