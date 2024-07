“Cantinga”: una giornata di canti e ricordi a Venasca

Domani, sabato 13 luglio, il centro di Venasca ospiterà la terza edizione di "Cantinga", una giornata dedicata ai Cantori in memoria del giovane Davide Allasina, scomparso prematuramente nel 2021 a soli 32 anni.

L'evento, organizzato dall'associazione culturale ‘Bambini di Zucchero’ con il sostegno del Comune, mira a portare a Venasca cantori popolari spontanei provenienti da diverse regioni d'Italia.

“Cantinga è un evento creato da chi ama cantare per chi ama cantare – ha dichiarato Alessandra Falco, moglie di Davide Allasina e presidente dell’associazione - Cantinga è una sana festa di paese che coinvolge anche chi non canta, infatti saranno molti gli intrattenimenti: ci saranno le bancarelle di artigianato e prodotti tipici, antichi giochi per i bambini, il liscio dei Musetta per i ballerini, il buon cibo per i buongustai, oltre alla novità di quest’anno, la 24 ore di sport per i giovani. L’associazione Bambini di Zucchero - aggiunge - è in fermento di preparativi per regalare ai partecipanti una manifestazione che lasci soprattutto emozioni nel cuore”.

Non solo canti per ricordare Davide, ma anche enogastronomia, sport, artigianato e intrattenimenti per i più piccoli. L’appuntamento è alle 11 per la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale, animata dalla corale ‘La Reis’ della Valle Maira, seguita dal pranzo nei locali convenzionati di Venasca con tutte le corali (trattoria ‘del Commercio’, trattoria ‘La Terrazza’, birreria ‘Special’, ristorante ‘Bistrof Fumè’ e il bar ‘Da Claudia’).

Nel pomeriggio inizierà il concerto ad iscrizione libera sotto l’ala del paese per tutte le corali che intendono esibirsi. Durante la giornata ci saranno attrazioni, giochi e animazioni.

Dalle 19, saranno aperte le bancarelle dello “Street Food” per le vie del paese, dove si potranno gustare le specialità del territorio.

La serata si concluderà con l'esibizione dei “Müsetta”, un gruppo di musica tradizionale della provincia di Piacenza.

Per maggiori informazioni, è possibile telefonare al numero 379-2299964 oppure scrivere a bambinidizucchero@gmail.com