Coppia gay rifiutata in un B&B a Busca, Radicali Cuneo: "Basta con l'odio"

"Avete già le unioni civili". "Gli omosessuali, in Italia, non sono discriminati". Così affermavano non troppo tempo fa proprio i membri di questo governo. Nulla di più falso: oltre ad essere pressoché l'unico paese dell'Europa Occidentale senza il matrimonio egualitario e senza una legge contro l'omobitransfobia, l'Italia vede non di rado discriminazioni verso la comunità LGBT+, ed in particolare ad una coppia è stata negata la prenotazione in un B&B di Busca (CN) "per non infastidire gli altri ospiti".- dichiarano Lorenzo Roggia, segretario; Alice Depetro, presidente ed Emanuele Gallo, tesoriere di Radicali Cuneo.

"La coppia ha spiegato di aver preferito riferire in anticipo di essere formata da due uomini, chiedendo se fosse un problema... Come purtroppo è stato, e il fatto che supponessero lo fosse ci fa intuire quanto si sia tristemente abituati a queste discriminazioni. - proseguono - "Qui non si tratta di estendere diritti (cosa che sarebbe comunque doverosa), ma di civiltà, rispetto e dignità. Il governo vantava di voler riportare la sicurezza: i cittadini non sono al sicuro, in primis queste persone che vengono ignorate da uno Stato complice. Siamo ancora davanti a livelli preoccupanti di omobitransfobia, alimentata purtroppo anche da personaggi pubblici. Massima solidarietà ai ragazzi e a chi si vede negati i propri diritti. Il diritto di amare e sposare chi si vuole."

"Il diritto di muoversi nella società ed interfacciarsi con persone diverse tra loro, formando coppie e famiglie che non siano di serie A o di serie B. - concludono dal gruppo - "Il diritto di essere ciò che si è. Senza rinnegarlo per dare contentini a terzi: è questo il vero capriccio, quello di non accettare che si inseriscano in modo sano realtà già esistenti, non accettare che queste persone siano felici, che siano finalmente persone e basta, non un capro espiatorio. Basta con l'odio."