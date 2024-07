Cuneo, allo spazio incontri della CRC la runione del tavolo permanente sulla disabilità

Mercoledì 3 luglio si è tenuto, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo, un incontro del tavolo permanente di coprogettazione del “Protocollo operativo per la promozione di azioni e strategie comuni di intervento per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità intellettiva in particolare rispetto al tema della qualità di vita, del lavoro e dell’abitare”, coordinato dal Consorzio Monviso Solidale.



Nella riunione, introdotta e moderata dal direttore generale del Monviso Solidale Enrico Giraudo e nella quale sono stati presentati i nuovi aderenti al tavolo − Confindustria Cuneo, Legacoop Piemonte, le associazioni Accipicchia ODV di Alba, Insieme Per ODV di Barge, ANGSA, Lunetica s.c.s onlus e Sportiamo ASD ODV di Bra, Fiori Sulla Luna di Cuneo e Airone ODV di Manta − ha avuto particolare risalto l’illustrazione della proposta di lavoro

“Verso la costruzione del progetto di vita”. Claudio Castegnaro, dell’Istituto di Ricerca Sociale -IRS- di Milano, ha presentato il dettato del Decreto Legislativo del 3 maggio 2024 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, che ridefinisce profondamente a livello nazionale il rapporto legislativo nei confronti della disabilità, superando definizioni e modalità di intervento precedenti e impostando azioni che saranno portate avanti in modalità sperimentale nel corso del 2025 in nove province italiane, per poterne successivamente valutare l’efficacia in funzione della diffusione a livello nazionale, prevista a partire dal gennaio 2026.



La partecipazione della Fondazione CRC ha sottolineato l’importanza di dare continuità ai lavori di questo tavolo, per sostenere le progettualità in corso e offrire loro l’opportunità di contaminazione con la programmazione nazionale, nell’ottica di prepararsi in maniera adeguata alla nuova normativa.



Dalla platea sono arrivate importanti sollecitazioni, tra cui lo stimolo a volgere lo sguardo anche alla disabilità adulta, non concentrandosi solo sui giovani, e a presentare la nuova normativa e le sue possibili applicazioni anche alle amministrazioni pubbliche del territorio, affinché ne siano informate per poter collaborare alla loro concreta messa in atto.



«La proposta di lavoro presentata – conclude Enrico Giraudo, direttore generale del Consorzio Monviso Solidale – che si arricchirà delle sollecitazioni e degli spunti portati dal tavolo durante l’incontro, accompagnerà e impegnerà, grazie a IRS e a Fondazione CRC, gli enti e le realtà che si occupano di disabilità sul territorio provinciale nel percorso di acquisizione di conoscenza, di condivisione delle nuove metodologie e di costruzione dei nuovi strumenti al fine di intercettare, gestire e non subire, le novità e le possibili criticità della riforma sulla disabilità».



Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, che coordina la cabina di regia di “Autonomia e Disabilità”, ha inoltre fornito un ampio aggiornamento sulle progettualità in corso nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC.

Attivo dal 2022, il progetto “Autonomia e disabilità” ha sviluppato azioni concrete in un continuo confronto tra enti pubblici, terzo settore e famiglie ad un livello paritario che ha favorito nel corso degli anni una crescita nella fiducia e nella possibilità di realizzare un'alleanza per il miglioramento del benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il progetto e il tavolo permanente, che ne è un momento di verifica periodica, hanno permesso agli enti uno sguardo complessivo a livello provinciale, consentendo tra le altre cose di attivare sinergie sulla partecipazione a numerosi bandi. Il progetto proporrà a ottobre due appuntamenti per analizzare il percorso finora realizzato, alla luce anche delle novità normative, e approfondire le nuove tematiche emerse dai diversi attori coinvolti.