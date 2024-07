Uncem incontra l'amministrazione comunale di Garessio

Uncem incontra sindaci, associazioni, Amministrazioni comunali, organizzazioni datoriali, terzo settore.

A luglio tre appuntamenti sui territori: il 15 luglio a Garessio, alle ore 17 in Municipio; il 18 luglio a Val di Chy, alle 17 nel salone di Alice Superiore; e il 22 luglio a Perosa Argentina nella sala dell'Unione montana, alle 17.

"Si tratta di tre incontri che fanno seguito a quelli di maggio organizzati in vista delle elezioni comunali, regionali, europee - evidenzia Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte - Andare sui territori è l'unico modo per capire quali sono le esigenze dei Sindaci, in particolare nuovi, quali sono urgenze e necessità. Occorre rafforzare le Unioni montane, come abbiamo detto stamani a Cuneo, e vogliamo lavorare per un percorso condiviso con Parlamentari e Consiglieri regionali. Negli incontri definiremo pezzi di agenda per settembre e per i prossimi mesi. Ai primi tre seguiranno altri appuntamenti, aperti a tutti. Non incontriamo come Uncem solo i Sindaci, ma sono invitati tutti i cittadini, le associazioni, i rappresentanti delle associazioni e del terzo settore, tutti gli eletti. Siamo pronti a un percorso importante, anche per scrivere con la Regione una nuova legge sugli Enti locali e con il Parlamento una nuova legge sulla montagna".