Caselette (TO): arriva “Viva la Puglia”

Un nuovo format di Street Food, Enogastronomia , Cultura e Spettacolo dedicato alla Puglia.

VIVA LA PUGLIA è un nuovo format di street food genuino, che porta nelle principali piazze tutto il sapore autentico della Cucina di Puglia , dalle mitiche bombette di Martina Franca alle orecchiette con cime di rapa. Il valore del nostro progetto si esprime nel mix perfetto di estrema cura e attenzione alla tradizione e origine delle materie prime, e di un’immagine iconica molto riconoscibile nei colori e nella grafica. Dove si fondono anche cultura e spettacolo con un ricco programma di gruppi folkloristici di musica popolare e laboratori di pizzica, balli e canti della tradizione pugliese.



Ospite d’eccezione Sabato 20 Luglio in concerto Live “Mimmo Cavallo”

Il cantautore celebre negli anni 80 per brani come 'Siamo meridionali' e 'Uh mammà', autore di canzoni per tanti big come «Caffè nero bollente» (per Fiorella Mannoia), «Viva l’amore» (per Mia Martini) o «Vedo Nero» (Zucchero) per l’occasione il cantautore pugliese sarà accompagnato da Carmine Migliore e Stefano Ripa.

Inizio alle 21, ingresso gratuito.







Ingresso libero

Orari Fiera: giovedì 18.00 alle 24.00/ venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 24.00

Street Food con cibi Pugliesi e prodotti tipici

Birra artigianale e Folclore

Area coperta attrezzata con tavoli e sedie per mangiare

Intrattenimento, musica e balli tipici

Aperti a pranzo e cena



PROGRAMMA SPETTACOLI dalle ore 21.00:

Venerdi 19 Luglio: “Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da” danza e musiche folkloristiche del Sud.

Sabato 20 Luglio: “Mimmo Cavallo” Il cantautore celebre negli anni 80 per brani come 'Siamo meridionali' e 'Uh mammà', autore di canzoni per tanti big come «Caffè nero bollente» (per Fiorella Mannoia), «Viva l’amore» (per Mia Martini) o «Vedo Nero» (Zucchero) per l’occasione il cantautore pugliese sarà accompagnato da Carmine Migliore e Stefano Ripa.

Domenica 21 Luglio: “Re-Beat Band” uno spettacolo da ballare e da cantare per stupirsi, coi brani evergreen che ci fanno impazzire ...

Laboratori e scuola di pizzica e tamburello

Tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00

“Radio Tarallo”

Una Radio Live la colonna sonora di Viva la Puglia con Oroscopi, Musica, Dediche, Giochi e Premi a sorpresa con

Dj Tarallo !!

Chi siamo:

“Viva la Puglia” un viaggio nei sapori che inizia dalla Daunia e Gargano, passa da Murgia e Terra di Bari, si conclude in Valle d'Itria e Grande Salento.

L’unico street food dedicato a Enogastronomia, Cucina, Cultura e Spettacolo che può chiamarsi interamente pugliese, riconoscibile anche per la particolare configurazione degli stand espositivi, caratterizzati dalla presenza degli incredibili trulli.

Per creare un evento che sia davvero e alla portata di tutti, non mancheranno attività di intrattenimento all’insegna della cultura ed espressioni artistiche pugliesi. Laboratori di pasta fresca, orecchiette e cavatelli, laboratori di ceramica e di ballo, perché il vero collante, la musica folkloristica, non può mancare.

La pizzica: gonne lunghe e foulard rossi svolazzanti, ritmo incalzante e piedi nudi che volteggiano senza sosta. Danza popolare salentina che travolge con il suo fascino e la sua energia.

Narra con il linguaggio universale del corpo e della musica, l’antica storia della popolazione salentina che ancora oggi protegge questa musica come patrimonio identitario e simbolo di folklore locale.

Un Villaggio con 400 metri quadri di allestimento a forma di borgo pugliese dove non mancano le famose luminarie dette anche “parature”.

Quindi l’evento diventa e rappresenta un momento di re-incontro della comunità, di intercultura e conoscenza di tradizioni storiche, un momento di socializzazione tra generazioni diverse.





e-mail: info@cucinadipuglia.it

Sito web: www.cucinadipuglia.it

Info: cell. 345 007 2656

Comunicazione ed Eventi: cell. 349 4179852