Neviglie, i nomi dei premiati con il prestigioso "Caviot d'Argento"

Il premio Caviot d'Argento, istituito nel 2015 dall'Amministrazione Comunale di Neviglie, è un prestigioso riconoscimento conferito annualmente alle eccellenze umane che si sono distinte in vari campi, promuovendo la crescita sociale, culturale ed economica del nostro territorio, rendendolo un luogo migliore in cui vivere, lavorare e crescere. Quest'anno, siamo lieti di annunciare che il premio sarà consegnato a tre importanti protagonisti che hanno contribuito in modo significativo al progresso della nostra comunità: Francesco D’Agostino, Paolo Tibaldi e, in memoria, Anna Maria Sarotto.

Francesco D’Agostino ha ricoperto il ruolo di segretario comunale in diversi comuni della Langa, del Roero tra i quali Bra. La sua carriera lo ha portato ad Alba nel 2002, e dal 2002 al 2023 ha prestato servizio anche a Neviglie. Conosciuto per il suo alto senso dello Stato e per le spiccate capacità di gestione della cosa pubblica, la sua dedizione e professionalità nel ruolo di segretario comunale hanno contribuito significativamente al miglioramento della gestione amministrativa. Le sue competenze giuridiche, unite a una straordinaria capacità di mediazione e dialogo, hanno reso possibile il superamento di numerosi ostacoli amministrativi e il raggiungimento di importanti traguardi per i comuni in cui ha operato. Il riconoscimento del premio “Caviot d’Argento” non solo celebra la carriera e le competenze di Francesco D’Agostino, ma sottolinea anche il suo impegno personale nel promuovere i valori di trasparenza, legalità e dedizione al servizio pubblico. Il Comune di Neviglie esprime la propria gratitudine e ammirazione per un uomo che ha dedicato la sua vita al bene comune, dimostrando che l’integrità e la professionalità possono fare la differenza nella gestione della cosa pubblica. Il premio "Caviot d'Argento" gli sarà conferito con la seguente motivazione: "Per la dedizione e professionalità dimostrate nel suo ruolo di segretario comunale. La sua capacità di coordinare efficacemente le attività amministrative, garantendo trasparenza, efficienza e rispetto delle normative, ha contribuito in modo significativo al miglioramento della gestione della cosa pubblica. Il suo impegno costante e la sua disponibilità nel rispondere alle esigenze della comunità rappresentano un esempio di eccellenza".

Paolo Tibaldi, attore e regista, ha saputo, con grande passione e impegno, trasformare le storie e le tradizioni della nostra terra in opere teatrali e narrative che non solo intrattengono, ma educano e sensibilizzano il pubblico sull'importanza delle nostre radici culturali. La sua attività artistica non si limita al palcoscenico: attraverso il suo lavoro, ha creato un ponte tra passato e presente, assicurando che il patrimonio immateriale della nostra comunità continui a vivere e a prosperare. La sua capacità di osservazione acuta e la sua sensibilità artistica gli permettono di rappresentare con autenticità e profondità le sfumature del nostro territorio. Ogni suo progetto è un omaggio alla nostra storia e alla nostra identità, rendendo onore alle persone, ai luoghi e agli eventi che hanno plasmato la nostra comunità. Il premio "Caviot d’Argento" 2024 è un riconoscimento meritato per un uomo che si dedica a preservare e valorizzare il patrimonio culturale della nostra terra. La sua opera, sia come regista che come attore, è un tesoro per la nostra comunità e un esempio di come l'arte possa essere un potente strumento di conservazione e diffusione della cultura locale. In un'epoca in cui le tradizioni rischiano di essere dimenticate, Paolo Tibaldi si erge come un baluardo della nostra eredità culturale, garantendo che le voci del passato possano ancora risuonare nelle nuove generazioni. La sua dedizione e il suo talento sono un faro per tutti coloro che credono nell'importanza di mantenere vive le radici culturali della nostra società. Il premio "Caviot d'Argento" gli sarà conferito con la seguente motivazione: "Per la sua straordinaria capacità di valorizzare il patrimonio narrato del nostro territorio. Con la sua maestria di regista e attore, riesce a catturare e trasmettere le storie e le tradizioni locali, mantenendole vive nella memoria collettiva. La sua dedizione e il suo talento contribuiscono in modo significativo alla promozione e alla conservazione delle radici culturali della nostra comunità".

Anna Maria Sarotto, scrittrice nevigliese, è stata un’importante narratrice del nostro territorio. Amava raccontare la storia della sua gente con una narrazione così dettagliata ed emozionante che chiunque l'ascoltasse diventava un vero spettatore del tempo passato. Appassionata di musica, pittura e letteratura, si è sempre impegnata per accrescere e approfondire la sua cultura. In tarda età ha deciso di trasferire in un libro i suoi ricordi e le storie degli anni che vanno dal 1940 al 1960. Il suo obiettivo è stato quello di trasmettere le emozioni della sua giovinezza e ridare vita e volto alle persone straordinarie incontrate lungo il suo cammino. Questo scritto si intitola "Anna e la sua gente", pubblicato dall'Araba Fenice nel 2007. Nel libro, troviamo una narrazione vivace, intercalata da espressioni in piemontese, che racconta un'infanzia felice, la famiglia, il gioco, la scuola, l’attività economica, l'amore e la morte: tutte le vicende della vita di un paese diventano lo specchio dell'umanità. Il libro porta Anna nel mondo degli scrittori di Langa, ed entra a far parte dell’Arvangia con Donato Bosca. Anna desiderava che tutti i bambini del mondo potessero vivere un'infanzia felice e per questo decise di scrivere una raccolta di storie per loro. Inoltre ha creato nel suo bar i salotti letterari, dove si riunivano amici e conoscenti per discutere di letteratura, storia e cultura. L’ultima sua testimonianza è custodita nel documentario “Le mani di snodi”, che rappresenta il biglietto da visita del territorio. Questo documentario è un omaggio alla sua vita e al suo impegno, un modo per mantenere viva la memoria delle sue opere e delle sue parole. Anna Maria Sarotto è stata una dei custodi della terra: un raccoglitore di ricordi. Una protagonista della storia e delle tradizioni contadine di Langa. Nei suoi racconti si rivivono l'infanzia, la scuola, il gioco e soprattutto l'importanza delle radici, con un desiderio imprescindibile di preservarle. Ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Neviglie e nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. La sua eredità è un tesoro di ricordi, storie e insegnamenti che continueranno a ispirare le generazioni future. Il premio “Caviot d’Argento” 2024 viene conferito alla memoria di Anna Maria Sarotto con la seguente motivazione: "Anna Maria Sarotto è stata una Nevigliese profondamente radicata nel suo paese e nella sua comunità. Con un grande amore per la memoria storica del territorio, ha dedicato la sua vita ad essere testimone del tempo passato, trasmettendo la storia anche attraverso la scrittura di libri. La sua passione e il suo impegno hanno contribuito in modo significativo a preservare e celebrare le tradizioni e le storie locali, assicurando alle generazioni future la conoscenza e l'importanza della memoria collettiva e dell'identità culturale".

Come sottolinea il Sindaco Benotto Corrado: “Ogni anno con questo premio individuiamo donne e uomini che, con la loro dedizione e il loro impegno, hanno dimostrato di essere dei veri e propri modelli d’ispirazione per tutti noi. Esempi di come sia possibile ottenere risultati straordinari attraverso la passione, la competenza, la determinazione e il grande impegno. I premiati sono motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e meritano il riconoscimento del premio Caviot d'Argento per il loro contributo eccezionale al progresso del nostro territorio”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 14 luglio alle ore 17:00 nella chiesa di San Michele a Neviglie.