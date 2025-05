I Punkreas accenderanno l'agosto garessino

Il Cheers Music and Beer Festival inaugura con il botto la sua quarta edizione, accogliendo come primi super ospiti della seconda serata i leggendari Punkreas, storica band del panorama punk italiano. L'appuntamento è per sabato 9 agosto, quando Garessio sarà travolta dalla loro energia in un live infuocato e carico di storia musicale.

Il festival si aprirà venerdì 8 agosto con una serata interamente dedicata al contest musicale per band emergenti, che quest'anno si arricchisce di una novità importante: oltre alla votazione del pubblico, i gruppi in gara saranno giudicati anche da una giuria di esperti del settore.

Le formazioni, provenienti da Milano, Genova, Mondovì e Ceva, avranno così la possibilità di mettersi in gioco sotto ogni aspetto e di guadagnarsi il posto sotto i riflettori.

Il vincitore del contest, che sarà annunciato sabato 9 agosto, avrà l’opportunità di aprire il concerto dei Punkreas in una serata che si preannuncia indimenticabile.

Un importante riconoscimento che rende questo evento ancora più speciale è il patrocinio non oneroso della Provincia di Cuneo. Questo prestigioso sostegno, che arriva proprio grazie all’importanza culturale e sociale del festival, evidenzia quanto l'iniziativa rappresenti un valore aggiunto per il territorio, la sua comunità e il panorama musicale locale.

Il patrocinio della Provincia di Cuneo non solo sottolinea la rilevanza dell’evento, ma dimostra anche l’impegno delle istituzioni nel supportare eventi che promuovono la cultura, la musica dal vivo e il turismo.

Un grande onore per gli organizzatori e una conferma che il festival sta diventando un punto di riferimento importante.

Punkreas: una carriera trentennale

Formatisi nel 1989 a San Lorenzo di Parabiago (MI), i Punkreas sono una delle band più longeve e influenti del panorama punk italiano. Il loro esordio avviene con l'EP autoprodotto Isterico nel 1990, seguito dall'album United Rumors of Punkreas nel 1992. Il vero successo arriva nel 1995 con Paranoia e Potere, considerato uno dei dischi di riferimento per il punk italiano, grazie a brani come “Acà Toro”, “Tutti in Pista” e “La Canzone del Bosco”.

Nel corso degli anni, i Punkreas hanno partecipato a eventi internazionali di rilievo, come il Vans Warped Tour nel 1998, condividendo il palco con band del calibro di NOFX, Bad Religion e Rancid. Hanno inoltre collaborato con artisti italiani come Lo Stato Sociale, Bunna (Africa Unite), Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) e Piotta.

Dopo una pausa forzata durante la pandemia, la band è tornata sulla scena con l'album Electric Déjà-Vu nel 2023, seguito dalla versione deluxe Electric Déjà-Vu (Reloaded) nel 2024, accompagnata da un tour che ha coinvolto oltre 100.000 fan in tutta Italia.

Il sabato sarà quindi dominato dall'atteso concerto dei Punkreas, autentici pionieri del punk rock italiano, con oltre trent’anni di carriera e una fanbase trasversale.

Il loro show promette di essere il momento clou di un fine settimana all’insegna della musica, della birra e del divertimento.

"Il Cheers Festival, a ingresso gratuito, offrirà anche quest’anno stand gastronomici, birre di grande qualità e un’atmosfera di festa che coinvolge tutte le età.

"Stiamo vivendo un'emozione unica -, commentano con entusiasmo gli organizzatori del festival, Lia, Michele, Samuele e Teresa Tosca, che hanno messo cuore e anima in questa edizione -. Dopo tanto lavoro e impegno, vedere il festival crescere e poter ospitare band storiche come i Punkreas ci riempie di orgoglio. Riguardo il contest siamo felici di offrire il nostro palco a band emergenti, di vedere il pubblico e la comunità reagire positivamente a questo progetto. È un sogno che si avvera e non vediamo l’ora di condividere con tutti voi questa esperienza indimenticabile!".

Un sentito ringraziamento alle realtà locali e ai volontari: "A tutte le realtà locali e ai volontari che con il loro impegno e passione sosterranno la due giorni di manifestazione. Senza di loro, questo evento non sarebbe possibile. La loro dedizione e il loro lavoro dietro le quinte sono il vero motore che permette al Cheers Music and Beer Festival di crescere ogni anno, e per questo li ringraziamo di cuore".

Che siate appassionati di musica live, sostenitori delle realtà indipendenti o semplicemente in cerca di un weekend speciale, l’8 e 9 agosto Garessio vi aspetta.