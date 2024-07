Il GAL Langhe Roero Leader allo snodo tra risultati e prospettive

L’attività del GAL Langhe Roero Leader prosegue tra l’ordinaria attività di supporto ai beneficiari della Programmazione 2014-2022 (leggasi anni effettivi 2016-2024) e le azioni preparatorie alle iniziative della Programmazione 2023-2027 (leggasi anni effettivi 2025-2029), con due importanti momenti pubblici di sintesi in occasione delle due partecipate Assemblee Soci svoltesi a Bossolasco l’11 luglio 2024.

Oltre il 78% dei Soci è intervenuto all’Assemblea Ordinaria, approvando all’unanimità il Bilancio al 31.12.2023 e le relazioni accompagnatorie (i cui numeri testimoniamo il buon andamento della società e i solidi equilibri economici, finanziari e patrimoniali) e nominando il Sindaco Unico nella persona di Roberto Berzia, con i sentiti sinceri ringraziamenti ai Sindaci uscenti Mario Viazzi e Pierpaolo Stra.

Decisamente significativi anche i numeri inerenti all’azione del GAL: durante gli ultimi 9 anni sul territorio sono ricadute risorse e contributi per quasi 11 mln di euro, che hanno attivato investimenti complessivi per oltre 21 mln di euro.

La successiva Assemblea Straordinaria ha visto la partecipazione di oltre l’88% dei Soci i quali, alla presenza della Notaia Viviana Frediani, hanno approvato il nuovo testo di Statuto e l’aumento di capitale sociale funzionale alla miglior operatività del GAL e all’ingresso di 4 nuovi soci: due privati (la Banca d’Alba e la Consulta per le persone in difficoltà) e due pubblici (i Comuni di Sommariva del Bosco e Sanfrè) le cui Amministrazioni e imprese potranno partecipare ai futuri Bandi del GAL.

“La condivisione dei risultati della Programmazione 14-22 e delle Prospettive per il periodo 23-27 rappresentano un altro importante tassello per co-progettare insieme un futuro migliore per il nostro territorio”, afferma Massimo Gula, presidente del GAL Langhe Roero Leader. “Con le nuove regole statutarie, l’aumento di capitale e l’imminente ingresso dei nuovi Soci sarà possibile dare avvio alle azioni previste dalla Strategia di Sviluppo Locale che ci accompagnerà nei prossimi anni”.

La nuova Strategia del GAL continua a prevedere l’erogazione di contributi a beneficiari che si candidano sui Bandi Pubblici in forma individuale, purché le iniziative siano inquadrabili in progetti di tipo aggregato che favoriscano azioni di sistema (ad esempio in filiera, in rete o sotto forma di “smart village”); ci saranno inoltre importanti premialità per progetti orientati, tra l’altro, all’incremento della biodiversità e dell’economia circolare, alla fruizione sostenibile delle risorse locali e alla capacità di generare effetti positivi per le comunità locali.

In vista della pubblicazione, nel 2025, dei primi Bandi di finanziamento, il GAL ha già iniziato a lavorare alla preparazione di un “terreno fertile” alla candidatura di progetti il più possibile innovativi e volti a raggiungere obiettivi di sostenibilità: a tal fine è stato predisposto il Questionario online “Hai un progetto nel cassetto?” con il quale gli operatori pubblici e privati locali potranno fornire al GAL informazioni preziose sulle idee progetto che stanno nascendo sul territorio, consentendo al GAL di strutturare azioni di accompagnamento verso scelte di investimento, consumo, produzione di beni e servizi coerenti con gli obiettivi della nuova Strategia.

Il questionario prevede 3 scadenze, a fine Luglio, fine Agosto e fine Settembre 2024: è già possibile compilarlo al link https://form.jotform.com/241771880875368, raggiungibile anche dal sito www.langhereorleader.it