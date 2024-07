Cuneo, un tappeto di fiori in attesa della processione della Madonna del Carmine [FOTO]

E' iniziato questa mattina, sabato 13 luglio, il laboratorio “𝗜𝗻𝗳𝗶𝗼𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗖𝘂𝗻𝗲𝗼” per creare insieme un tappeto di fiori che decorerà via Roma. Un’occasione, aperta a grandi e piccini, per imparare le tecniche di realizzazione delle opere artistiche che compongono un’infiorata.

Nel pomeriggio e fino alle 19, in contrada Mondovì e via Roma, 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 nella realizzazione dell’Infiorata insieme agli artisti del 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝘀𝘀𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲 𝗮𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝘂𝗻𝗲𝗼 𝗜𝗹𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮.

Alle 16 un altro imperdibile appuntamento per bambini: il laboratorio “𝗦𝗶𝗴𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮” al Museo Diocesano San Sebastiano, per fare un viaggio nella storia e conoscere con le proprie mani i segreti delle pergamene del passato.

Alle 20.30 torna la tradizionale 𝗦𝗼𝗹𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 con partenza dalla chiesa di San Sebastiano in contrada Mondovì e arrivo in piazza Galimberti insieme alle numerose confraternite.

Alle 23 un unico 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗰𝗶 𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮.