In Vespa da Saluzzo a Revello per la decima edizione del ‘Giro dei Tre Colli’

Saluzzo e Revello saranno il quartier generale della decima edizione del ‘Giro dei Tre Colli’.

Il Vespa Club Verzuolo per domani, domenica 14 luglio, attende centinaia di partecipanti appassionati della mitica due ruote per un evento speciale, che celebra una lunga amicizia tra vespisti, abbinata al gusto dei prodotti locali e a ai paesaggi mozzafiato delle colline del Saluzzese. Voce dell’evento sarà Andrea Caponnetto.

Dicono gli organizzatori: “Vi invitiamo a unirvi a noi per una giornata indimenticabile, dove la bellezza del nostro territorio si unirà alla gioia della guida e alla compagnia di tanti amici vecchi e nuovi. Il percorso, studiato con cura, vi porterà alla scoperta di panorami incantevoli e luoghi affascinanti, con una sosta finale al ristorante del Bramafam a Revello che esalterà i sapori e la cucina locale”.

L’accoglienza per i vespisti che arrivano già oggi, sabato 13 luglio, è prevista alle 19 in piazza Cavour con un aperitivo in compagnia al Caffè Principe di Saluzzo.

Domani, domenica 14 luglio, il programma prevede: dalle 8,30 alle 9,30: registrazione e consegna gadget allo stand del Vespa Club a Saluzzo, in piazza Cavour, alle 10 partenza della decima edizione del "Giro dei 3 colli”.

Il percorso si snoderà lungo 85 chilometri partendo da Saluzzo attraversando Verzuolo, Costigliole, Busca, Caraglio salendo fino in valle Grana a Montememale (il primo colle) per poi scendere in valle Maira a Dronero e raggiungere la Valle Varaita, attraverso la Colletta di Rossana per arrivare a Venasca e salire sulla colletta di Isasca scendendo su Brondello, Pagno, Castellar e arrivare alla meta finale di Revello dove è previsto l'arrivo alle 12,15 al ristorante del Bramafam, qui ci sarà l’aperitivo con le premiazioni del Campionato Turistico Vespa Club Italia. A seguire il pranzo.

In occasione dell'evento, il Vespa Club Verzuolo offre la possibilità di acquistare una placca commemorativa numerata. “Questo esclusivo ricordo, creato per celebrare l'anniversario, rappresenta un simbolo di appartenenza e un omaggio alla vostra partecipazione. Disponibile in edizione limitata (max 40 pezzi), la placca sarà un prezioso souvenir da conservare nel tempo” dicono gli organizzatori.

Iscrizioni ‘light’ 10 euro che includono gadget, colazione e aperitivo.

Iscrizioni ‘full’ 40 euro comprensivi di gadget, colazione, aperitivo e pranzo al ristorante Bramafam di Revello.

L’evento è organizzato dal Vespa Club Verzuolo con il Vespa Club d'Italia e con il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Info al numero 328.4005821 (Matteo) e Caffè Principe 389.6542792.