Progetto Acli Cuneesi “SOS Sanità”: per chi non riesce ad ottenere prenotazioni e visite in tempi e luoghi opportuni

Le ACLI provinciali Cuneesi sono impegnate, tramite gli sportelli della FAP (Federazione Anziani Pensionati Acli) e dell’A.Vo.CA (Associazione di Volontariato Cuneese Acli) presenti in tutta la provincia di Cuneo, ad aiutare i cittadini a superare i problemi legati alle liste di attesa della Sanità pubblica in Piemonte.

Gli utenti che si vedono rifiutare una prenotazione, la ottengono in un luogo lontano da casa e fuori dal territorio della propria ASL, oppure oltre il limite massimo di attesa previsto dalla legge (in base all’impegnativa del medico curante), possono accedere agli sportelli del pensionato ACLI e ottenere l’assistenza necessaria per presentare ricorso e rivendicare la tutela del diritto alla salute, sancito dalla Costituzione e dalla normativa vigente nazionale e regionale.

Il cittadino che si trova a dover affrontare questi problemi, può ottenere l’aiuto necessario grazie al progetto, denominato “SOS Sanità”, seguito esclusivamente da promotori sociali ACLI, che sono stati opportunamente formati a questo scopo, dal Segretario provinciale della Fap (Federazione anziani pensionati) delle Acli di Cuneo, Raffaele Fattoruso, e dal direttore provinciale del Patronato Acli di Cuneo, Ottaviano Diana, durante un incontro svoltosi il 6 giugno 2024, presso il circolo ACLI “AUTONOMI”, di Fossano.

Il servizio è gratuito.

Gli sportelli del pensionato FAP ACLI CUNEO si trovano nelle seguenti località: Bra, P.zza Roma, 5, aperto martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30

Alba, Piazza S. Francesco 4, aperto il mercoledì dalle 9 alle 12.

Borgo San Dalmazzo, Via Roma 52, aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12 Busca, Piazza S. Maria 1, aperto il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 e il venerdì dalle 9 alle 12

Caraglio, Via Contardo Ferrini (Circolo Acli Centro Incontro), aperto il mercoledì dalle 9 alle 12

Centallo, via San Michele, aperto il lunedì dalle 9 alle 11

Cuneo, Piazza Virginio, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e il mercoledì

anche al pomeriggio dalle 14 alle 17

Cuneo, Movicentro, Piazzale Libertà 16, aperto il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12

Mondovì, P.zza S. Maria Maggiore 6, aperto il giovedì dalle 9 alle 12

Fossano, Via vescovado, 16, aperto il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12

Saluzzo, Via Piave, 17, aperto lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12 Savigliano, C.so Vittorio Veneto, 38, aperto mercoledì dalle 9 alle 11,30 Salmour, Via Vittorio Emanuele 1, aperto il martedì dalle 9 alle 11

Verzuolo, Piazza Martiri della Libertà, 1 (Comune), aperto il mercoledì dalle 9 alle 11.