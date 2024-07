Calcio 1^ Cat. - il Piazza prende forma! Ingaggiati Stefano Turco, Luca Griseri e Luca Marengo

Settimana “calda” con un tris di annunci in casa Piazza. Alla corte di mister Cosimo Barberis arrivano il portiere Stefano Turco, il difensore Luca Griseri e l’attaccante Luca Marengo.

Turco (classe ’99), già estremo difensore di Tre Valli e Ceva in Prima, va completare il reparto al fianco del confermatissimo Christian Prato.

Rinforzo importante per la difesa è Luca “Grigio” Griseri, che porta in dote tutta la sua esperienza. Il centrale monregalese, nelle ultime stagioni al Bisalta (prima ha vestito le maglie di Tre Valli, Vicese e Virtus Mondovì), vanta una militanza ormai ultradecennale in categoria.