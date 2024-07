Calcio Femminile Serie B: Freedom FC Women avanti con mister Ardito

Ora è ufficiale: la Freedom FC Women è lieta di annunciare la conferma ed il rinnovo di mister Michele Ardito: il tecnico sassarese, ex Atalanta Mozzanica, Florentia San Gimignano, Sassari Torres, Chievo e Cesena, come tutti ricordano è arrivato a Cuneo a fine gennaio 2024, con la Prima Squadra in piena zona retrocessione, conquistando con un grande girone di ritorno una storica salvezza in Serie B, per altro blindata con 180' di anticipo rispetto alla fine del campionato.

Ad obiettivo raggiunto, società ed allenatore si sono subito messi al lavoro per programmare insieme la stagione 2024-25, in cui si punta ad alzare l'asticella, una volta consolidata con merito la categoria.

E per costruire il futuro: il tecnico ha infatti firmato il rinnovo del contratto fino al 2026.

“Siamo felici di continuare il percorso intrapreso con mister Ardito per i prossimi due anni, con l'obiettivo di dare continuità al progetto Freedom Fc Women, con grandi e crescenti ambizioni” ha sottolineato il Presidente Danilo Merlo.

Così il confermato allenatore biancoblu: “Ringrazio il presidente e la società per l'opportunità che mi è stata concessa di riprendere il lavoro iniziato nella seconda parte dello scorso campionato. Ripartiamo con squadra ridisegnata e una rosa a disposizione di spessore, grazie ad un mercato svolto in maniera accurata e mirata dal Presidente Merlo: un roster in cui tutte le giocatrici potranno ricoprire un ruolo importante e che ci permetterà, anche, di variare tattica in base alle nostre esigenze. E, come sempre, punteremo a valorizzare il Settore Giovanile e mantenere saldo il rapporto con la nostra Primavera. La Serie B 2024-25 sarà competitiva, di livello alto, ma lavoreremo per farci trovare pronti ed essere all'altezza”.

Dopo la conferma, ufficiale, di mister Michele Ardito, nei prossimi giorni verranno svelati tutti i componenti dello staff tecnico.