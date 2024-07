Festa della Madonna del Carmine di Cuneo, il senatore Bergesio: "Evento importante che unisce nel segno della fede"

“Evento importante, che unisce la comunità cuneese nel segno della fede”. Così il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, che ieri sera a Cuneo ha partecipato alla processione solenne per la Festa della Madonna del Carmine.



Una celebrazione che fa parte delle tradizioni più sentite per i cuneesi, arricchita anche quest’anno dalla grande festa di luci, arte, cultura e musica dell’Illuminata, magnifico spettacolo di luci che accende le notti cuneesi e richiama migliaia di spettatori.





“Una festa che per i cuneesi e non solo è ormai imperdibile occasione per incontrarsi e fare comunità: questa la chiave del successo dell’Illuminata, evento reso possibile grazie all’impegno di tantissimi volontari, a cui va tutta la mia gratitudine. E ringrazio la Diocesi di Cuneo e Fossano e l’Amministrazione cittadina per l’instancabile lavoro svolto in questi anni per valorizzare e promuovere la città”, conclude il Senatore Bergesio.