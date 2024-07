Il burn di eTukTuk scatena la FOMO degli investitori. La prevendita di TUK termina domani

Il team di eTukTuk (TUK) ha appena compiuto una mossa audace bruciando il 30% della sua riserva di token.

Questo massiccio burn di TUK ha suscitato un enorme entusiasmo, ora che la prevendita del progetto si avvicina al traguardo. A pochi giorni dalla scadenza, gli investitori stanno correndo per accaparrarsi TUK prima del suo debutto sul mercato.

Il token TUK verrà lanciato su Uniswap ma a breve partirà anche il listing su CEX

La scorsa settimana eTukTuk (TUK) ha fatto notizia con due burn strategici di token: sono stati bruciati 600 milioni di TUK, ovvero il 30% dell’offerta è stata distrutta definitivamente. Questa mossa ha lasciato solo 1,4 miliardi di token TUK, aumentando potenzialmente il loro valore una volta che saranno quotati in borsa.

Ma ecco la parte importante: manca solo un giorno per acquistare TUK al prezzo di prevendita di $ 0,0345. Il tempo stringe e, con oltre 3,5 milioni di dollari raccolti, gli investitori si stanno dando da fare per farsi coinvolgere prima della fine della prevendita.

Una data importante dopo la prevendita è il 16 luglio, quando TUK verrà listato su Uniswap, il più grande DEX di Ethereum.

Uniswap gestisce regolarmente un volume di trading giornaliero di oltre 2 miliardi di dollari e ha più di 32.000 portafogli attivi.

Quindi, quotandosi su questo DEX, eTukTuk avrà accesso a un'ampia gamma di potenziali acquirenti, il che potrebbe essere un vantaggio per il prezzo di TUK.

Ma all'orizzonte si profilano altre novità. Circolano voci su una possibile quotazione di CEX, anche se non c'è ancora nulla di confermato. Se TUK fosse quotata su un DEX e un CEX, otterrebbe un'accessibilità ancora maggiore.

Il gioco Crazy TukTuk Taxi offre ricompense P2E e staking ad alto rendimento

Il principale punto di forza di eTukTuk è il suo gioco Play-to-Earn Crazy TukTuk Taxi: sfrecci per le strade dello Sri Lanka, schivando il traffico e guidando per far salire i passeggeri.

Più velocemente guidi, più token TUK guadagnerai come ricompensa. Ma non si tratta solo di guidare: puoi anche personalizzare il tuo viaggio, sbloccare nuove località e migliorare le tue abilità.

Questa esperienza P2E integra il protocollo di staking di eTukTuk. I possessori di TUK possono investire i propri token per ottenere rendimenti annui stimati dell'80%.

Le ricompense per lo staking continueranno ad arrivare per tre anni, con un breve periodo di blocco di sette giorni per dare il via al tutto.

Quindi, un giocatore di eTukTuk potrebbe teoricamente giocare, guadagnare token TUK, metterli in staking per ottenere ricompense aggiuntive e massimizzare i propri guadagni.

Per quanto riguarda la tecnologia alla base, TUK utilizza lo standard token BEP-20, che funziona sulla Binance Smart Chain. Ciò significa che i titolari di TUK potranno beneficiare di transazioni rapidissime e commissioni minime durante lo swap.

eTukTuk pronto per l'adozione di massa grazie al gaming

eTukTuk conferma le aspettative iniziali con un progetto solido. SolidProof , gli specialisti della blockchain, hanno già dato il loro consenso al progetto. Si tratta di un segnale importante per gli investitori che sono già stati scottati in passato.

Anche sui social media il fermento è in crescita. Il seguito di eTukTuk su Twitter è esploso fino a oltre 42.000 utenti, mentre il canale Telegram del progetto si sta avvicinando a 8.800 membri.

Si tratta di un supporto davvero importante, soprattutto per un neofita del settore delle criptovalute.

eTukTuk entra nel panorama P2E in un momento importante, superando i limiti dei giochi goffi e costosi come Axie Infinity.

Gli appassionati di criptovalute di oggi vogliono giochi che possano caricare sui loro telefoni senza spendere una fortuna. È in questo cambiamento che eTukTuk potrebbe fare la differenza.

Si inserisce nel mercato dei giochi per dispositivi mobili con un gameplay accessibile e conveniente, soddisfacendo le preferenze dei giocatori moderni. Quindi, mentre i giochi crypto della vecchia scuola cadono nel dimenticatoio, eTukTuk è pronto a catturare l'attenzione di una nuova generazione di gamer.

Tutto ciò è un'ottima notizia per chi investe adesso in TUK. Con la prevendita che si concluderà domani e un ingente capitale già investito, eTukTuk sembra pronto a decollare una volta listato sugli exchange.

Vai alla prevendita di eTukTuk