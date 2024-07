Domenica a Valcasotto si cammina sui sentieri partigiani

Quest’anno, in occasione della camminata enogastronomica, l’associazione turistica e culturale “Amici di Valcasotto” porterà i suoi ospiti sui sentieri partigiani, così commemorando gli 80 anni dalla Battaglia di Valcasotto, drammatico confronto fra i partigiani e le truppe della Wermacht che coinvolse anche la popolazione.

Domenica 21 luglio, si camminerà verso l’incantevole borgata Tagliante, una delle più colpite dalle rappresaglie tedesche, attraverso imponenti boschi di faggio e castagno, sotto l’attenta guida dell’accompagnatore Simone Rossi. Nella tappa l’intervento del professor Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, che precederà l’aperitivo conviviale e il ritorno verso il punto ristoro.

A partire dalle ore 8:30, il ritrovo presso la borgata Ghirardi della frazione Valcasotto, dove è presente un comodo e ampio parcheggio. Alle 9:30 l’inizio della camminata, lungo strade e sentieri sterrati, su un percorso di 7 chilometri classificato di difficoltà “E” (escursionistico). A tal proposito, si consigliano abbigliamento a strati e ricambio, scarponi da trekking e pantaloni lunghi. I minorenni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da adulti (genitori o tutori). Il pranzo si terrà nuovamente presso la borgata Ghirardi, all’ombra del tendone, e sarà caratterizzato dai sapori di un tempo: bruschette di pane nero con lardo e miele locale, frittate profumate, tajarin con l’immancabile farina di grano saraceno seguiti dai rinomati formaggi di Beppino Occelli. Come dolce non mancheranno le paste di meliga della pasticceria Nasi, accompagnate da un fresco gelato alla crema.

"Dopo il successo dei convegni di ottobre e marzo, torniamo a celebrare il nostro passato attraverso riflessioni storiche e grazie alla tradizione culinaria locale - spiega il presidente degli Amici di Valcasotto Alessandro Briatore -. Sarà una preziosa occasione per far conoscere una delle borgate più belle della frazione e così valorizzarne la sentieristica. Ringrazio sin d’ora i componenti del direttivo dell’associazione e i volontari che ci supportano nell’organizzazione di queste importanti attività, senza le quali rischieremmo di veder svanire per sempre la memoria storica del nostro paese".

I posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail amicidivalcasotto@gmail.com oppure telefonando al numero 389 1849060, entro venerdì 19 luglio. Il costo è di 25 euro, con un simpatico omaggio alla partenza.