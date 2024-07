Focus sul tennis al Medical Lab Alba: dalla storia alla prevenzione degli infortuni

Il giornalista albese Federico Ferrero autore del libro "Parlare al silenzio", il medico della Nazionale Italiana di Tennis Luca Semperboni, e Gioele Lorenzin referente del Tennis Padel Club di Alba, sono stati ospiti al Medical Lab Alba ( in corso Piave 182) per partecipare ad una tavola rotonda tennistica, moderata dal direttore tecnico della struttura dottor Versiglia Francesco.



Molti sono stati gli argomenti trattati nella serata, partendo dalla storicità del tennis, la cronaca, gli aspetti che si celano dietro le quinte, le gesta sportive, il territorio e come viene vissuto questo sport su Alba, ma soprattutto la prevenzione in questo particolare ambito sportivo. Altro focus della serata è stato quello relativo alla prevenzione degli infortuni, che spesso possono causare interruzioni dell'attività sportiva: durante la serata è stato sviscerato questo argomento evidenziando come terapie correte, controllate da un team fisioterapico d'eccellenza e sempre sotto il controllo medico, portate avanti in maniera continuativa nel tempo, possano risultare fondamentali nella fase di ritorno sul campo.



La serata è stata coronata da un buffet post tavola rotonda all'interno dell'ambulatorio: è stato estremamente interessante intrecciare cronaca sportiva, storicità del tennis sul territorio e prevenzione medico sportiva in quella che è stata l'evento organizzato per festeggiare il primo anno di apertura della struttura.