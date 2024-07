Marcus Miller e Daniele Silvestri: grandi ospiti a Monfortinjazz

Marcus Miller e Daniele Silvestri: venerdì 19 e sabato 20 luglio alle 21.30 Monfortinjazz cala due pezzi da 90.

Marcus Miller, il virtuoso del basso e vera e propria leggenda del jazz e del funk, sarà protagonista di un concerto trascinante venerdì 19 luglio, in apertura di una tournée estiva che doppia l’apparizione del 2019. Miller era infatti già stato ospite di Monfortinjazz in un concerto memorabile che era stato spostato al Teatro Sociale di Alba per la minaccia del cattivo tempo e aveva emozionato il pubblico con uno spettacolo unico.



Nel nuovo concerto l’artista presenterà per la prima volta sul palco alcune delle sue più belle composizioni per il cinema. Miller, infatti, ha sempre composto e prodotto per la settima arte: da Boomerang (1992) a Marshall (2017); dal Black Movie Soundtrack Festival alle numerose collaborazioni con Disney Studios, e più recentemente con Apple per un documentario sulla vita di Sidney Poitier (2022). Per questo nuovo spettacolo che mette in primo piano il suo genio come produttore, Marcus sarà circondato da una band eccezionale con la quale ha dato il via al tour in Europa in autunno.

Sabato 20 luglio sarà protagonista ll Cantastorie recidivo: il nuovo live di Daniele Silvestri, fino ad aprile stabile a Roma con ben 30 repliche e appena reduce dall'emozionante concerto del Circo Massimo in coppia con gli amici Niccolò Fabi e Max Gazzè, è una emozionante festa per i primi 30 anni di carriera dell'artista. Quello di Monforte sarà un live in una forma intima con una speciale formazione in trio per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani. e un progetto nato per celebrare 30 anni di musica.

Una carriera straordinaria durante la quale Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana.

Intanto Silvestri si è lanciato in una nuova sfida: "Le cose che abbiamo in comune", il suo primo podcast, in registrazione durante i suoi live a Roma, prodotto da Fandango. Insieme a tanti ospiti e amici, alternando racconto e musica, ironia e pensiero, applausi e silenzi attenti, Daniele si mostra in una veste inedita, perfetto padrone di casa e anche ‘conduttore’ di un nuovo modo di fare talk show. Il concerto avrà anche un opening di eccezione: sul palco prima di Silvestri Casadilego, ovvero Elisa Coclite, talentuosa cantante italiana, nota soprattutto per aver vinto la quattordicesima stagione del talent show italiano X Factor.