Gambasca: in arrivo la rotonda che il territorio attende da 30 anni

Un importante passo avanti è stato fatto per la viabilità a Gambasca, che da anni attende di poter realizzare una rotonda lungo la strada provinciale 117, che porta verso Sanfront, per rendere la circolazione più sicura e scorrevole. Nei giorni scorsi si è svolto in Provincia un incontro con il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il sindaco di Gambasca Mauro Nari, il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, il consigliere provinciale Roberto Baldi e il dirigente della viabilità, Simone Nicola, per fare il punto della situazione.

E non sono mancate le buone notizie, come spiega il presidente Robaldo: “La realizzazione della rotonda è un impegno che ho assunto con la comunità di Gambasca e che proviamo a mantenere. Come Provincia - ha proseguito Robaldo - mettiamo a disposizione le risorse per trasformare la progettualità che il Comune ha fatto fare in forma preliminare in forma definitivo-esecutivo. Il passo successivo sarà quello di trovare le risorse per finanziare l’intervento. Confidiamo - conclude il presidente - di poterle individuare già tra questo ed il prossimo anno”.

“Sono particolarmente soddisfatto - ha sottolineato Baldi, consigliere provinciale di Forza Italia con delega alla viabilità di quello specifico territorio - di poter dire che, dopo oltre 30 anni di attesa, la Provincia di Cuneo si è impegnata per costruire la rotatoria sulla strada provinciale. Un’opera molto importante per il territorio, che migliorerà la sicurezza e la viabilità per tutti. Se le risorse lo permetteranno, già nel 2026 potremmo vedere l’avvio dei lavori che altrimenti dovranno essere rimandati all’anno successivo. Un risultato importante frutto di collaborazione e determinazione”.

“Finalmente vediamo dei passi concreti verso la realizzazione della rotonda sulla provinciale a Gambasca - commenta il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -. Un ringraziamento a tutti per l’impegno e la costanza nel lavorare uniti, verso la realizzazione di questa importante rotatoria, fondamentale per la viabilità e la sicurezza del territorio. Un ringraziamento particolare - conclude Graglia -, al presidente della Provincia Robaldo per la grande disponibilità. Dopo una lunga attesa, qualcosa di concreto si sta muovendo. Come sempre le parole contano poco, sono determinanti i fatti”.

“Dicendo che attendiamo questa infrastruttura da trent’anni, abbiamo già reso l’idea della situazione - sottolinea il sindaco Nari -. Un progetto fondamentale per il nostro comune, che però fino ad ora è sempre rimasto sulla carta. Per questo realizzarlo è sempre stato per me un obiettivo fondamentale. Ringrazio per l’impegno il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, che più volte ha fatto dei sopralluoghi insieme a me, per poter avere un quadro chiaro della situazione. Grazie naturalmente anche al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e speriamo di poter presto vedere l’inizio dei lavori”.