Le cripto legate a Trump sono volate subito dopo l’attentato all’ex Presidente

Era un tranquillo pomeriggio del 13 luglio a Butler, Pennsylvania, quando un evento ha scosso tutto il mondo: l’attentato all'ex presidente Donald Trump. Dopo l’accaduto, una serie di criptovalute legate al tycoon ha avuto un'impennata impressionante, lasciando tutti a bocca aperta. La più chiacchierata tra tutte è senza dubbio MAGA (TRUMP), meme coin basata su Ethereum, che ha registrato un balzo di prezzo del 50% subito dopo l'attentato.

Cripto legate a Trump: cosa sta succedendo?

MAGA ha letteralmente preso il volo, passando da 6,31 a 10,36 dollari nel giro di 45 minuti, portando la sua capitalizzazione di mercato da 293 milioni a 469 milioni di dollari. Anche se al momento della scrittura è scesa a 7,69 dollari, il fenomeno ha lasciato un’impronta indelebile. Evidentemente, le cripto legate a Trump navigano sulle onde delle notizie più di quanto si potesse immaginare.

Non soltanto MAGA ha avuto il vento in poppa, ma anche altre meme coin legate a Trump hanno percepito il sentiment generale. TREMP, basata sulla blockchain di Solana, ha subito un’impennata del 63% in un’ora, mentre MAGA Hat ha registrato un incremento del 21%. Non meno importante è stata la performance di Super Trump Coin (STRUMP), che ha superato la soglia dei 0,0120 dollari. Insomma, le meme coin legate all’ex Presidente USA sono diventate il barometro delle vicissitudini politiche del magnate del Queens.

Il tentato assassinio di Trump: reazioni immediate

Il tentato assassinio di Trump ha avuto luogo durante un comizio. Mentre parlava agli elettori di Butler, sono risuonati diversi colpi d’arma da fuoco diretti verso di lui. L'ex presidente, mostrando un'invidiabile prontezza di riflessi, si è gettato a terra, pronto a farsi soccorrere dagli agenti dei servizi segreti.

Fortunatamente, ne è uscito illeso. "Sta bene e viene visitato in una struttura medica locale", ha immediatamente rassicurato tutti Steven Cheung, portavoce della campagna di Trump. Un tempismo perfetto, vista l’esplosione di mercati e previsioni che questo evento ha scatenato.

Polymarket, il migliore tra i mercati predittivi basati su Ethereum, ha cambiato le sue previsioni sulla possibile elezione di Trump a novembre. Le chances del tycoon di vincere sono balzate dal 60% al 68%, mentre Biden è sceso dal 30% al 15%.

Trump e le criptovalute: una relazione in evoluzione

La relazione tra Trump e il mondo delle criptovalute ha tutto il dramma di una soap opera. Inizialmente scettico e recentemente convertitosi alle nuove tecnologie, Trump ha avuto parole forti per Bitcoin definendolo "una truffa". Tuttavia, il 14 giugno ha dichiarato che avrebbe posto fine alla "guerra alle criptovalute" iniziata dall'amministrazione Biden se fosse stato rieletto.

Numerosi sondaggi dimostrano l'importanza delle posizioni sulle criptovalute per gli elettori statunitensi. Secondo Harris Poll, un elettore su tre tiene in considerazione la posizione di un candidato sulle cripto prima di votare.

Paradigm, società di venture capital nel settore delle criptovalute, ha rilevato che il 48% dei possessori di criptovalute intende votare per Trump, mentre solo il 39% per Biden. Non dimentichiamo la California: secondo Coinbase, gli elettori californiani possessori di criptovalute potrebbero avere un ruolo determinante nelle elezioni del 2024.

Pepe Unchained: l'alternativa interessante

Mentre le cripto legate a Trump stanno avendo il loro momento di gloria, un altro progetto continua a mostrare numeri eccezionali: Pepe Unchained. Questa piattaforma ha creato un ecosistema basato sulla meme coin PEPU a tema Pepe The Frog. Dal valore attuale di 0,0084261 dollari, il token PEPU sta attirando l’attenzione degli investitori.

Pepe Unchained ha un ambizioso obiettivo: creare la Pepe Chain, una blockchain Layer-2 che promette transazioni rapide e costi bassi. I tokener potranno trasferire PEPU sulla nuova rete una volta completata e ospitare altre meme coin.

La tokenomics di Pepe Unchained prevede la fornitura totale di 8 miliardi di PEPU, distribuiti tra presale, staking, marketing, liquidità e sviluppo della blockchain Layer-2. Uno degli aspetti più intriganti è la possibilità di ottenere ricompense passive attraverso lo staking di PEPU, con un APY del 521%. Attualmente, circa 272 milioni di token PEPU sono stati messi in staking, ma le ricompense saranno ancora più invitanti sulla Pepe Chain.

Nella roadmap del progetto, la creazione della Pepe Chain è indicata come obiettivo principale, con il lancio previsto al termine della presale e la successiva quotazione del token su exchange centralizzati e decentralizzati. Gli analisti sono ottimisti sulle prospettive di crescita di Pepe Unchained, grazie all'interesse rinato per le meme coin a tema Pepe. Sui canali social di X e Telegram si può seguire in tempo reale tutta la prevendita di Pepe Unchained.

Le cripto legate a Trump hanno dimostrato di essere estremamente sensibili agli eventi politici che coinvolgono l’ex presidente. Ma mentre il mondo aspetta col fiato sospeso per vedere cosa succederà, Pepe Unchained si prepara a fare la sua mossa, promettendo un futuro potenzialmente molto redditizio per i suoi investitori.

