A Frassino una festa per ricordare il dottor Sivio Galvagno di Manta

Una festa solidale nel ricordo del grande medico Silvio Galvagno di Manta (mancato l’11 maggio a 70 anni di età), che aveva i poveri del pianeta nel suo cuore: si svolgerà a Frassino, in Valle Varaita, sabato 20 luglio.



Alle 10.30, sarà celebrata una Messa nella parrocchiale del paese, in suo ricordo: la concelebreranno don Piero Gallo (già parroco a San Salvario di Torino e missionario), don Bartolomemo Rinino (missionario in Kenya), don Gino Chiesa (prete operaio di Alba), don Cornelio Barra di Verzuolo e il parroco don Piermario Brignone (missionario in Camerun).

Alle 11.30, sarà inaugurata la targa dipinta dall’artista verzuolese Sandro Midulla che sarà posizionata sulla facciata del Bed&Breakfast Barba Bertu (nella centrale piazza di Frassino).



Alma Delfino e il giornalista Alberto Burzio sottolineano: “Con il dottor Galvagno, abbiamo vissuto momenti meravigliosi e indimenticabili, perché eravamo legati a lui da una profonda amicizia! Silvio era un grande uomo, un grande medico. Sempre pronto ad intervenire in aiuto di chi era in difficoltà, nelle più diverse situazioni: a Kabul o in Africa, a Saluzzo tra i braccianti immigrati impegnati nella raccolta della frutta o fra i giovani della Comunità Cenacolo. Anche per questo siamo felici di poter ospitare sulla facciata del Bed il bel quadro dipinto da Sandro Midulla, che lo ricorda”.



La giornata di festa proseguirà, tra diverse testimonianze, con il pranzo (offerto agli amici e agli estimatori del dottor Galvagno e a chi crede nella solidarietà): saranno bei momenti per ritrovarsi insieme, in modo semplice, come sarebbe piaciuto al dottor Galvagno. Gli organizzatori della giornata, nel dare il più cordiale benvenuto a tutti quelli che saranno presenti, intendono “ringraziare per la loro generosità l’artista Sandro Midulla, la Tipografia Graph Art di Manta, i panettieri Beppe Bellino di Piasco, Guido Barello di Melle e Andrea Mellano con Maria Corasaniti di Sampeyre, lo chef Simone Giraudo di Frassino, Mario e Piero Deltetto di Alba, Silvana e Giacomo Mogna di Savigliano, il medico Diego Rosso di Sanfrè e tutti gli amici che contribuiscono all’allestimento del rinfresco”.



Nel corso della giornata, saranno raccolti fondi per la Borsa di studio in memoria di Galvagno, che permetterà a una giovane del Kenya di diventare medico, sulle sue orme. Per ragioni organizzative, chi intende partecipare al pranzo deve comunicarlo non oltre giovedì 18 luglio, telefonando ai numeri 333.7325160 e 347.5825566.