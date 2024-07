Cineforum per bambini e ragazzi: "Pudsey – un ciclone a 4 zampe" venerdì 19 luglio a Prazzo

Primo appuntamento dedicato ai bambini e ragazzi della Settima Rassegna Cine&Musica e..... all'Ecomuseo dell'Alta valle Maira che quest’anno propone 15 eventi musicali e di intrattenimenti in cartellone e 2 fuori cartellone programmati durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo.

Venedì 19 luglio alle ore 21.00 si terrà la proiezione del film per bambini e ragazzi "Pudsey – un ciclone a 4 zampe" a Prazzo Inferiore presso il Museo della Canapa e del Lavoro femminile.

Pudsey è un impudente cagnolino di città che lavora come attore. Un giorno, dopo essere stato cacciato dal set, per le strade di Londra incontra Molly, George e Tommy, tre fratelli che decidono di adottarlo. Diventato la mascotte della famiglia, Pudsey si trasferisce con loro in campagna, nel quieto villaggio di Chuffington. Un'avventura scaldacuore per tutta la famiglia!

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Prazzo, l’Associazione Chaliar e la Pro Loco Prazzo.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira - IV edizione, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VII Rassegna Cine&usica e..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com