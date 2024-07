Grande attesa a Mondovì per il concerto di Ernia

Cresce l’attesa per il concerto-evento di Ernia a Mondovì, venerdì 19 luglio, con una line up sempre più ricca in una maratona nel segno della musica da cantare e da ballare per tutti i gusti. Ultimi biglietti in vendita sul portale ticketsms.it al prezzo di 25 euro, uno dei più bassi nel panorama dei grandi festival italiani.



Dopo il successo del concerto di Tony Effe e del Teenage dream party con oltre 5.000 presenze complessive, cresce l’attesa per uno dei concerti più attesi dell’estate monregalese e cuneese. In cabina di regia Wake Up e comune di Mondovì per una serata tutta da vivere nella suggestiva cornice di piazza San Pietro.



Ad aprire la serata, alle 19.30, saranno i vincitori dello Z contest di Wake up 2023, Alvaro & Jekyll, che avranno l’opportunità di presentare il loro nuovo singolo “Top Dog” di fronte al pubblico del festival monregalese.



A seguire sarà la volta di Nics e di Bharry, giovane pianista emergente al primo live, nel più puro stile Wake Up, festival che ha saputo proporre nel corso degli anni grandi nomi della musica internazionale, ma anche lanciare solisti e band in cerca di un palco importante come quello di Mondovì.



Il dj set di Dj Tetri avrà il compito di scaldare il pubblico in attesa del grande concerto di Ernia, artista tra i più amati dai più giovani e non solo, al secolo Matteo Professione, milanese, classe 1993. Ernia, fin dall’età di 12 anni, frequenta l’ambiente hip hop underground del capoluogo lombardo, facendosi conoscere per le sue doti di freestyler e partecipando come membro ai progetti dei collettivi Bonola Fam e Razzza a Parte.



Nel 2007 pubblica il suo primo demo di 7 tracce con diverse collaborazioni. A fine 2010 fonda il gruppo Troupe d’Elite insieme a Ghali e Maite, con questa formazione pubblica tre singoli per il web attirando così l’attenzione di dj Harsh e Guè Pequeno.



Nell’autunno del 2014 Ernia decide di intraprendere la carriera solista e il successo è immediato fino alla super hit Superclassico che lo proietta nell’olimpo degli artisti più conosciuti d’Italia. Un successo bissato dall’album “Io non ho paura”, rimasto ai vertici delle classifiche per mesi.



A seguire l’esibizione di Ernia sarà il dj set di uno dei produttori più amati dai giovani: l’influencer Christian Liguori, talento precoce della consolle, dall’età di 13 anni si esibisce in club e festival in tutta Italia. Il re dei mashup farà ballare piazza San Pietro prima del gran finale con Nozzleholder.



Il fondatore dell’associazione Wake Up Graziano Gabbio commenta: «Continua la grande estate del Wake Up con uno dei cantautori italiani più amati dalle nuove generazioni, con influenze nei testi del grande cantautorato da De André a Battiato e Guccini. Accanto ai grandi nomi di Ernia, appunto, e Christian Liguori, il festival continuerà a favorire la nascita e l’esplosione di talenti della musica locale e non solo con concerti e dj set di artisti emergenti». «Movì prosegue nella sua opera di disseminazione musicale urbana e lo fa nel giorno di inaugurazione del nuovo Borgheletto. Il centro storico di Breo, dunque, come straordinario palcoscenico di una città che guarda ai giovani e agli artisti più in voga del momento, per un’estate imperdibile da vivere una nota dopo l’altra» hanno aggiunto il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno.



Il festival Wake Up è organizzato dall’associazione Wake Up con il patrocinio del comune di Mondovì e MoVì, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt. Per chi dovesse raggiungere Mondovì in auto, sono consigliati i parcheggi di piazza della Repubblica e piazza Unità d’Italia; la sede del concerto dista circa 15’ a piedi dalla stazione ferroviaria.



Gli altri appuntamenti dell'estate monregalese

Dal 18 luglio all’8 agosto, tutti i giovedì sera a partire dalle 21, la Piazza Centrale del Mondovicino Outlet Village tornerà ad animarsi con la musica italiana.



Ad inaugurare il palco sarà, giovedì 18 luglio, Mirko Casadei: figlio di Raoul, il “re del liscio”, con la sua Band proporrà i brani più famosi da “balera italiana”, rivisitati oggi con sonorità pop-folk.



Giovedì 25 luglio sarà invece la volta della musica house. Dietro alla consolle, per una sera, uno tra i DJ-producer italiani più noti e protagonista della musica dance anni ‘90: Fargetta



Spazio ai bambini, ma non solo, giovedì 1° agosto quando sul palco salirà la più grande interprete delle sigle dei cartoni animati: Cristina D’Avena.



Chiuderà la rassegna musicale, giovedì 8 agosto, Enrico Ruggeri, uno tra i più apprezzati cantautori italiani.



Ma quest’anno al MOV Summer Festival si aggiunge una nuova data.



Venerdì 2 agosto l’Outlet ospiterà, in via eccezionale, un evento esclusivo: il ParalleleBipedi a confronto Talk Show.



Condotto da Dario Vergassola, anticipando il 12° campionato di Bocce Quadre che si terrà in Piazza Maggiore nel week end, sarà un momento di divertente confronto con alcuni ospiti che perfettamente rappresentano le caratteristiche di questo evento culturale: disobbedienza, imprevedibilità e allegria condivisa.



Nelle serate del MOV Summer Festival, i negozi e i punti food rimarranno aperti per dare a tutti i visitatori la possibilità di cenare anche post evento e proseguire lo shopping fino a tarda sera.