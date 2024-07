Per il Gruppo Sportivo San Cassiano quante attività in nome del divertimento

Il Gruppo sportivo San Cassiano, al quinto anno consecutivo di attività ludiche svolte durante il periodo estivo, continua a regalare sorrisi e tanto divertimento attraverso lo sport.

Dopo l'ottimo progetto a Lequio Berria di metà giugno, anche sul quartiere Piave - San Cassiano ad Alba si continuano a registrare grandi numeri e numerose attività dedicate al gioco ed al movimento. Oltre che il progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Alba e il Consorzio Socio Assistenziale, il Gruppo Sportivo San Cassiano da tre settimane realizza il camp di calcio, con sedute specifiche di tecnica e tattica per i ragazzi dell'attività di base, con una giornata speciale realizzata con Simone Canepa, il coach nell'Accademy Juventus in Arabia Saudita.

Tanta carne al fuoco, dunque, per il numeroso staff di laureati in Scienze Motorie che prendono parte alle giornate sportive, migliorando ogni giorno con innovazione e ricerca per il proprio progetto.

Si continua fino al 9 agosto, poi dal 19 agosto con il centro estivo fino al 6 settembre, mentre la prossima stagione calcistica ripartirà da fine agosto.