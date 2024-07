"Periferie Danzanti" alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo: gli appuntamenti di fine luglio

Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo 4 eventi in programma tra la fine di luglio e inizio agosto per Periferie Danzanti, la manifestazione che anima il territorio con eventi aggregativi pensati per dare vitalità alla comunità e accogliere gli appassionati di ballo, ma non solo.

Ad alternarsi in questa estate liscio, swing, lindy hop e balli folk tra tradizione e internazionalità.

Il 21 luglio sarà all'insegna dello swing con il concerto di Lazy Lady Swing. Per chi non avesse mai ballato lo swing e il lindy-hop l'associazione Swing Juice organizza dalle 18 una lezione di “Primi Passi”. IL concerto inizia alle 21 con ingresso gratuito. Per chi volesse fermarsi a cena può contattare l'associazione Swing Juice all'indirizzo email info.swingjuice@gmail.com.

Il 25 luglio si balla liscio con l'OrchestraSimpatia. La serata inizia alle ore 21:00 con musica dal vivo e l'ingresso è gratuito. Durante l'evento, è possibile cenare presso La Casa del Quartiere Donatello. Per maggiori informazioni e prenotazioni per la cena, è possibile contattare il numero 3474772582.

Il 27 luglio è tempo di balfolk con il Duo Des Cimes. Si parte alle 15 con lo Stage di Danze guasconi con il Duo des Cimes (prenotati a balfolk.cuneo@gmail.com). Dalle 21 circa, il giovane duo guascone sale sul palco per uno scintillante concerto a ballo. Possibile cenare prenotando a balfolk.cuneo@gmail.com

Il 1 agosto liscio con Claudio Music Folk. Inizio alle ore 21:00 con musica dal vivo e l'ingresso sarà gratuito. Possibile cenare presso La Casa del Quartiere Donatello contattando il numero 3474772582.

La manifestazione Periferie Danzanti è organizzata dalla Casa del Quartiere Donatello in collaborazione con Swing Juice, un'associazione che si dedica alla diffusione dei balli e della cultura degli anni '20 e '30. Swing Juice offre corsi di ballo a Cuneo, Bra e Alba e organizza serate danzanti a tema.