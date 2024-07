Sii Cambiamento: il ruolo della Giustizia nella tutela delle Donne

Lunedì 8 luglio 2024, presso la sede di Confcommercio Mondovì in Piazza Roma 2, si è tenuto l'evento "Sii Cambiamento: Quando l'Impresa Fa Cultura". Il convegno dal titolo "Giustizia e violenza", ha affrontato un tema cruciale per la società odierna: la necessità di educare chi si occupa di legge per evitare sentenze che vittimizzano le donne. L'incontro è stato rivolto a studenti, professionisti e a chiunque desideri comprendere meglio le ragioni dietro fatti di cronaca spesso incomprensibili.

I lavori sono stati introdotti dai saluti istituzionali di Luca Chiapella, Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo.

Il fulcro dell'evento è stato il dialogo tra Anna Ronfani, avvocata e vice presidente di Telefono Rosa Torino, e Stefania Doglioli, responsabile di DE&I UPPERDECK. Entrambe hanno offerto un approfondito esame su come l'educazione e la formazione degli operatori della giustizia possano influire sulla qualità delle sentenze, specialmente in casi di violenza sulle donne. La Ronfani ha sottolineato come la sensibilizzazione e la formazione continua siano strumenti indispensabili per contrastare una cultura giudiziaria spesso ancora intrisa di pregiudizi e stereotipi di genere.

Maria Patrizia Mansuino, rappresentante di Terziario Donna Mondovì, ha voluto porre l'attenzione su un tema a lei particolarmente caro. In una dichiarazione, ha affermato: "… il tema della giustizia e della violenza sulle donne è di fondamentale importanza per me e per tutte le donne che ogni giorno affrontano difficoltà spesso invisibili agli occhi di molti. La giustizia dovrebbe essere uno strumento di protezione e di equità, ma troppo spesso assistiamo a sentenze che, invece di tutelare le vittime, le colpevolizzano ulteriormente. È necessario un cambiamento culturale profondo, che parta dall'educazione degli operatori della giustizia. Solo così potremo sperare in un futuro in cui ogni donna si senta veramente protetta e rispettata."

Mansuino ha voluto anche esprimere un sentito ringraziamento ai relatori e a tutti i partecipanti dell'evento: "… desidero ringraziare di cuore Anna Ronfani e Stefania Doglioli per il loro prezioso contributo. La loro competenza e passione ci hanno fornito strumenti utili e nuovi punti di vista per affrontare questo delicato tema. Grazie anche a tutti i presenti, la vostra partecipazione attiva è stata fondamentale per rendere questo incontro proficuo per tutti. È solo attraverso il dialogo e la condivisione che possiamo sperare di costruire una società più giusta e consapevole."