Atletica: Alpe Adria Games, sei atleti cuneesi nella squadra del Piemonte

Ufficializzata dal settore tecnico regionale la squadra U20 e U23 che prenderà parte, sabato 20 e domenica 21 luglio, alla manifestazione Alpe Adria Games a Pordenone.

Per molti atleti un'occasione di rifinitura per i Campionati Italiani Individuali Juniores e Promesse su pista in calendario nel weekend successivo.

Alla manifestazione prenderanno parte anche squadre internazionali come Austria, Serbia e Croazia.

Sono 26 in tutto gli atleti selezionati dal settore tecnico regionale, 13 uomini e 13 donne tra cui Ermanno Pompili dell'Atletica Alba, Giuliano Guglielmo del Dragonero, Alessandro Massa del Roata Chiusani, Francesco Viotti e Soraia Cillario dell'Atletica Mondovì e Anna Roccia dell'Atletica Fossano.

GLI ATLETI DELLE SQUADRE CUNEESI

800m Ermanno Pompili Atl. Alba

3000 st Giuliano Guglielmo ASD Dragonero

ALTO Alessandro Massa Atl. Roata Chiusani

100 extra/4x100 Francesco Viotti Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo

3000 st Soraia Cillario tl. Mondovì-Acqua S.Bernardo

100 HS Anna Roccia Atl. Fossano 75