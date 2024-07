Tennis: Andrea Vavassori al Country Club di Cuneo giovedì 18 luglio

Sarà una giornata speciale quella di giovedì prossimo 18 luglio al Country Club Cuneo. Un tennis day tutto da vivere quello che attende pubblico, appassionati e soci, targato "Gruppo Gino" che vedrà protagonista il torinese classe 1995 Andrea Vavassori, campione di doppio e ottimo singolarista che quest'anno in coppia con Simone Bolelli è stato capace di conquistare due finali Slam, agli Australian Open e al Roland Garros, raggiungendo la vetta della Race To Turin e la posizione di numero 10 del mondo di specialità.

Attualmente la coppia azzurra, che sarà in campo a caccia di una medaglia anche alle Olimpiadi di Parigi, è terza nella "Race" e in piena corsa per un posto alle Nitto ATP Finals del prossimo novembre a Torino.

Giovedì al Country il programma prevede uno stage dalle 14.30 alle 16 con gli atleti del club facenti parte del settore agonistico. Dalle 16 alle 17,30 spazio agli invitati del Gruppo Gino. Dalle 17.30 alle 18 match tie-break tra Andrea Vavassori, questa settimana n° 211 in singolare e 9 in doppio, e la stella locale Andrea Gola, giocatore abitualmente impegnato nel circuito Futures su scala internazionale (n° 1205 ATP in singoalare).