Crissolo si inventa un posto dove far divertire i bambini

“Icì le minà së dëmorën!”. Che vuol dire “Qui i bambini giocano”. È l’accattivante messaggio che campeggia su un variopinto striscione appeso sulla facciata di quello che un tempo neppure troppo lontano era il locale comunale presso il quale si noleggiavano le e-bike.



Ad onta dei tanti dubbi in merito nati ed alimentati artificiosamente sui social, il Comune ha prontamente modificato la destinazione d’uso della struttura, destinandola ad un centro di aggregazione per i giovani, senza escludere a priori i meno giovani.



Al momento nell’ex centro per il noleggio (prontamente riaperto nei pressi della pista per il pattinaggio), ci sono un calciobalilla ed un tavolo da ping-pong, oltre ad un paio di tavoli in legno con panche.



“Inutile dire che si conta sulla civiltà e sulla buona educazione dei fruitori” ci dice il sindaco Fabrizio Re.