L'affido familiare in cammino": una giornata di sensibilizzazione a Cuneo

L'associazione Anfaa Cuneo ODV (Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie) , in collaborazione con l'Equipe Affidi e l'Equipe Adozioni del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l'ASL CN1 e l'associazione Papa Giovanni XXIII, organizza per domenica 4 maggio l'evento "L'affido familiare in cammino". Una manifestazione volta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'affido e dell’affiancamento familiare, un sostegno fondamentale per i bambini che vivono nella propria famiglia situazioni di fragilità.

L'iniziativa si articola in un percorso a tappe, che partirà alle ore 14:45 dalla Biblioteca 0-18 di Cuneo.

Le tappe del percorso:

Biblioteca 0-18 (Via Santa Croce, 6 CUNEO) – Qui si terrà una lettura animata in un luogo che offre occasioni di cultura e di benessere per tutti i bimbi della città. Ore 15:45: Ex Orfanotrofio in Via Amedeo Rossi, 22 – Breve momento di riflessione sulla storia del luogo e sull'attualità dell'affido, con l'intervento del Prof. Giovanni Cerutti. In contemporanea i bambini potranno misurarsi con una proposta creativa.

Ore 16:30: Parco della Resistenza - Merenda per tutti i partecipanti.

Ore 17.30 conclusione: Parrocchia Cuore Immacolato - Proiezione di un documentario sull'affido realizzato dalla Papa Giovanni XXIII con l’intervento degli operatori dell’Equipe Affidi. I bambini potranno giocare fuori all’aperto.

Obiettivo dell'evento:

L'obiettivo principale della manifestazione è quello vivere un bel momento di festa sensibilizzando la cittadinanza circa l’accoglienza familiare di un minore (affido e affiancamento familiare).

Si tratta, di fatto, di riprendere il concetto di “buon vicinato”, riattivando le risorse delle famiglie e della solidarietà spontanea in un’ottica di vicinanza tra famiglie

Un evento quindi che si declina sui colori della festa, dell’accoglienza, della solidarietà ….

Contatti:

