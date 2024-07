Proseguono fino ad agosto gli appuntamenti con Guarene in musica

La decima edizione di Guarene Musica prosegue fino al 10 agosto. Quest’anno sarà l’ascoltatore al centro dei concerti: offriremo al pubblico esperienze inedite e spettacoli musicali non convenzionali. Abbiamo iniziato il 6 luglio con il successo del Concerto Scomposto a Palazzo Re Rebaudengo. Proseguiamo il prossimo sabato, 27 luglio, con il tradizionale concerto dedicato alla musica jazz, con due progetti sullo stesso palco. Il primo set sarà affidato al sassofonista americano Michael Rosen, grande interprete del sassofono sia tenore che soprano. Michael Rosen è un sassofonista americano, nato nel 1963 ad Ithaca, nello stato di New York. Il suo sound accattivante ne ha fatto un artista richiestissimo da cantanti come Mina, Celentano, Concato, Rossana Casale, Renato Zero, Giorgia, Biagio Antonacci e Fiorello. Ha all’attivo diversi CD a suo nome e numerose partecipazioni, tra cui quella con Filippo Cosentino nel disco Human Being. Nel concerto a Guarene Musica interpreterà brani della tradizione americana come Amazing Grace, ma anche suoi arrangiamenti di capolavori della tradizione popolare italiana come Roma nun fa la stupida stasera, Almeno tu nell'universo, E se domani, Resta cu' me, Cinema Paradiso. A seguire il Sofia Trio composto da Mario Meloni alla chitarra, Fabrizio Fogagnolo al contrabbasso e Luca Deriu alla batteria, presenterà il nuovo disco Impulsi (Ipogeo Records), un album di modern jazz. Inoltre, in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, sempre per sabato 27 luglio, alle 18 è prevista la possibilità di una visita gratuita al Parco d’Arte sulla Collina di San Licerio accompagnata dai mediatori culturali della Fondazione.

La musica, la storia e la vita di De André saranno protagoniste nell'appuntamento di sabato 3 agosto. Con la presenza di Walter Pistarini, autore di diversi libri molto apprezzati da critica e pubblico sul cantautore genovese. Lo scrittore, intervistato dalla giornalista Adriana Riccomagno, introdurrà al pubblico la musica, i testi e le parole di De André che saranno suonate in una veste musicale originale dal Sestetto Contemporaneo formato da Lucia Pulzone, Laura Luani, Margherita Valente, Gaia Abaclat, Daniele Bertone e Filippo Cosentino. Si chiude il 10 agosto con Visual Music, il concerto che permette di visualizzare luci, colori e forme della musica per apprezzarla in tutte le sue dimensioni. Grazie a un algoritmo specifico, la musica suonata dal vivo del Sweet V Quartet (Lucia Pulzone, Laura Luani, Margherita Valente, Gaia Abaclat) verrà processata e trasformata in tempo reale in luci, forme e colori proiettati all'esterno della Chiesa della SS. Annunziata. Il programma musicale prevede l'esecuzione di musiche di Philip Glass, Arvo Pärt, Filippo Cosentino e Antonio Vivaldi. Il festival Guarene Musica è una festa della musica in uno dei paesaggi più belli del Piemonte e tra i Borghi più belli d'Italia: giunti alla decima edizione, da sei è il Comune di Guarene a ospitare gli eventi principali del festival. La rassegna, divenuta nel tempo punto di riferimento del panorama festivaliero estivo nazionale, nel 2024 taglia l’importante traguardo del primo decennio. Nasce infatti come Roero Music Fest nel 2014 con concerti sul territorio, per poi diventare Guarene Musica - Roero Music Fest, rassegna che ogni anno richiama circa ottocento persone ad assistere a concerti, talk e prime nazionali. “Proseguiamo nello straordinario percorso di offerta culturale sul territorio di Guarene e delle nostre amate colline di Langhe, Monferrato e Roero con l’ambizione di far diventare Guarene Musica sempre di più un prodotto turistico, ampliando la nostra grande offerta ma soprattutto facendo sì che i concittadini possano beneficiare dell’ascolto di autori di livello mondiale nelle dolci sere d’estate del Roero”, dichiara il Sindaco di Guarene Simone Manzone. "Quest’anno Guarene Musica - Roero Music Fest compie dieci anni: siamo molto contenti che festeggi il suo compleanno qui a Guarene. In questi anni abbiamo lavorato insieme al direttore Filippo Cosentino e al suo staff per potenziare questo evento, che progressivamente si è affermato sul territorio, richiamando ogni estate un pubblico considerevole, fatto di turisti, di cittadini del territorio, ma anche di specialisti e appassionati - commenta la consigliera delegata alla Cultura del Comune di Guarene Elena Ciarli -. Noi pensiamo che la cultura possa e debba essere un catalizzatore per la comunità, ma anche un motore economico importante, nel rispetto sempre della vivibilità e dell’ambiente. Guarene Musica rispecchia questi valori, riuscendo a riunire un territorio, rispettando il suo ambiente e le persone che lo vivono quotidianamente e nello stesso tempo riuscendo ad avere un’eco a livello nazionale e internazionale, creando così una maggiore conoscenza dei nostri luoghi e un flusso turistico rispettoso”.

“Sin dalle prime edizioni abbiamo ospitato artisti di fama mondiale della musica contemporanea e cantautorale che per la prima volta hanno calcato un palco nel territorio del Roero. Questa magia si ripete da diversi anni con Guarene Musica, che ci ha accolto nella bella piazza della SS. Annunziata, affacciati sul Belvedere. Oggi Guarene Musica è una realtà con un'importante ricaduta sul territorio e offre concerti gratuiti per il pubblico che spaziano dal jazz alla canzone con artisti che sono vere e proprie star della musica. La musica ci insegna a condividere; lo abbiamo fatto con entusiasmo in questi anni e grazie alla rete di Snodi quest’anno siamo molto felici di ampliare la collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che colgo l’occasione per ringraziare ampiamente. Vi aspettiamo quindi numerosi”, afferma il direttore artistico Filippo Cosentino. Torna la visita alla Collina di San Licerio in abbinamento al concerto serale Con il 2024, sotto il cappello di Snodi, prosegue la collaborazione fra Guarene Musica e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Oltre alla novità del Concerto Scomposto del 6 luglio, alla luce degli ottimi riscontri dello scorso anno, grazie alla presenza delle mediatrici e dei mediatori culturali d'arte della Fondazione sarà, sabato 27 luglio sarà possibile vivere il territorio guarenese sin dalle 18 con l’opportunità di una visita guidata al Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo alla Collina di San Licerio ( ht tps://www .par coarte.fsrr.or g/ ). È possibile prenotarsi compilando il form dedicato . Al termine della visita si potrà godere delle bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche locali per poi proseguire verso il concerto jazz delle 21 in piazza SS. Annunziata. La collaborazione con la Fondazione è per il festival un momento di condivisione fra arte e musica a vantaggio della comunità locale e degli amanti della cultura, che potranno così vivere un intenso momento tardo pomeridiano e serale in compagnia delle eccellenze artistiche offerte dal Comune di Guarene. Programma

[tutti gli eventi sono a ingresso gratuito]

Sabato 27 luglio

-> Ore 18

Visita al Parco d’Arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo alla Collina di San Licerio

-> Ore 21

Piazza SS. Annunziata (dal Belvedere / P.zza Roma) 1° set Michael Rosen

2° set Sofia Trio

Sabato 3 agosto ore 21

Piazza SS. Annunziata (dal Belvedere / P.zza Roma) De André, parole e melodie

Walter Pistarini e il Sestetto Contemporaneo

Sabato 3 agosto ore 21

Piazza SS. Annunziata (dal Belvedere / P.zza Roma) Visual Music

Sweet V Quartet

Musiche di Philip Glass, Arvo Pärt, Filippo Cosentino e Antonio Vivaldi

In caso di maltempo, i concerti saranno allestiti all’interno della chiesa della

SS. Annunziata.

Parcheggio consigliato: piazza Pantalera, viale Mazzini, via Divisione Alpina.

Guarene Musica - Roero Music Fest è un evento supportato da NextGenerationEU, Ministero della Cultura, Comune di Guarene, Snodi e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ed è prodotto dal Dragonfly Music Studio.