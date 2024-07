Riaperto da ieri sera il ponte della Madonnina a Mondovì, con la nuova segnaletica

È stato riaperto ieri sera, lunedì 15 luglio, il ponte della Madonnina che era stato chiuso per consentire i lavori per lo spostamento degli attraversamenti pedonali, dopo specifici scavi d’indagine, effettuati da Italgas, sulla tubazione posta all’estremità del ponte all’angolo con via Perotti.

Per ragioni di sicurezza l'attraversamento pedonale è stato spostato in centro al ponte, in corrispondenza del pilone, è stato poi bitumato il manto stradale e rifatta la segnaletica orizzontale.

Sono in corso questa mattina, invece, gli interventi all'attraversamento provvisorio in dal rotondino in direzione Vicoforte che viene impropriamente utilizzato anche se da tempo non è più presente la segnaletica.